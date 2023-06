Mulher larga o namorado em um hotel após ele destruir sua nova tatuagem

Uma jovem decidiu abandonar o namorado durante uma viagem depois que o rapaz “propositalmente” arruinou sua mais nova tatuagem. Segundo ela, que contou sua história no Reddit, o jovem foi avisado de que deveria tomar cuidado com sua nova tattoo e ainda assim ignorou os avisos.

A mulher, de 18 anos, e seu namorado, de 19, decidiram viajar para uma cidade próxima durante um final de semana ensolarado. Originalmente eles deveriam viajar no aniversário dela, mas precisaram adiar a comemoração por motivos familiares.

Ela então conta que recentemente fez uma nova tatuagem em seu ombro, um desenho grande que pega também parte das costas. Por causa disso, foi orientada a não tomar banhos de mar ou piscina por quatro a seis semanas.

“Eu não sou muito de entrar em piscina então pensei em molhar só uma parte do corpo e não deixar a água chegar aos meus ombros. Não me preocupei muito no dia em que chegamos ao hotel, pois queríamos descansar, então na manhã seguinte, quando meu namorado sugeriu descer para a piscina, eu o avisei para não deixar a água chegar perto da minha tatuagem pois isso prejudicaria a cicatrização e ia deixar o desenho manchado”, relata a jovem.

Ele não seguiu as orientações

Continuando seu relato, a jovem revela que quando acompanhou o companheiro na piscina ficou relativamente tranquila, pois não era profunda o bastante para molhar seus ombros.

“Acontece que meu namorado achou que seria legal pular bem ao lado de onde eu estava, e isso fez uma grande quantidade de água espirrar em todo o meu rosto, cabelo e ombros”.

“Entendo que tenho parte da culpa por entrar em uma piscina com uma tatuagem nova, mas fiquei tão irritada com ele rindo do meu nervosismo para me secar que fiquei ainda mais chateada. Eu só subi para o quarto e pedi ao meu pai para me buscar”.

“A tatuagem ficou borrada e desbotada em diversos pontos e foi devastador porque está no meu corpo para sempre. Meu namorado está com raiva de mim e fica me ligando direto, mas eu estou ignorando as ligações. Disse apenas que estou segura e ao lado do meu pai. Estou errada em ficar magoada”?

Entre os usuários do Reddit, muitos sugeriram que ela termine o relacionamento, enquanto outros a avisaram sobre a possibilidade de ter sido enganada quanto a tatuagem.

“Você não está errada em se irritar com ele, se for possível, faça-o pagar para arrumar sua tatuagem”, comentou uma pessoa.

“Você não está errada em ficar magoada, mas parece que você foi enganada quanto a veracidade da sua tatuagem, pois tatuagens feitas da forma correta não desmancham com a água”, finalizou outra.