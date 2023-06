Homem se enfurece com o bufê do casamento de seu irmão e avisa: ‘Não foi a pior parte’

Um homem decidiu usar o Reddit para desabafar depois de passar momentos de frustração durante o casamento de seu irmão.

Segundo a publicação, realizada pelo The Mirror, ele se enfureceu com a refeição “sem prato principal” servida pelo serviço de bufê onde foi realizado o casamento de seu irmão.

Sem se identificar, o homem publicou uma foto do “prato principal” servido para todos os convidados, seguindo a orientação dos noivos de uma refeição vegana. Na imagem, era possível observar uma generosa porção de quinoa com uma cor duvidosa, acompanhada por uma porção de 12 pequenas cenouras.

Na legenda da publicação, o homem explica: “Esta foi a refeição vegana que me serviram no casamento do meu irmão, que aconteceu no final de semana passado”.

Em pouco tempo, diversas pessoas interagiram com a publicação, inconformadas com a imagem publicada pelo homem, que retornou ao tópico para avisar: isso não era tudo.

A pior parte

Segundo o homem, além da refeição vegana ser composta apenas por quinoa e cenouras, o bar do casamento também não ajudou os convidados a curtirem a festa apesar de uma refeição duvidosa.

“A pior parte de tudo isso foi que não tinha álcool o bar do casamento!”, desabafou o irmão do noivo.

Em pouco tempo, diversos usuários ofereceram seu apoio ao homem.

Leia também: Noiva exclui cunhada das fotos de sua despedida de solteira: ‘ela estava de branco’

“Isso é completamente deprimente. Não acredito que alguém tenha pensado em ofertar uma refeição vegana adequada, mas sim uma espécie de ração como punição”, comentou uma pessoa.

“Do fundo do meu coração, eu realmente sinto muito por isso”, comentou outra ao que uma terceira compartilhou: “Eu não sou vegano, mas nem mesmo eu serviria algo deste tipo! Essas cenouras secas e essa tentativa de cuscuz são patéticos”.

“Fui a um casamento alguns anos atrás e tinha uma opção vegana: sopa de tomate sem pão de entrada, sopa de tomate com legumes empilhados de prato principal, e nada de sobremesa”, finalizou outra.