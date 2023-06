Uma história que voltou a viralizar nas redes sociais destaca as experiências chocantes e sexistas enfrentadas por Teneisha Musumeci, uma autodenominada “garota glamorosa” que trabalha como eletricista.

Aos 22 anos, Teneisha revelou que, embora tenha decidido seguir uma carreira no ramo elétrico para desafiar estereótipos de gênero, ela foi confrontada com comportamentos inadequados e comentários sexistas no local de trabalho, como relatado pelo site The Sun.

Teneisha admitiu que, inicialmente, não tinha uma ideia clara do que queria fazer profissionalmente, mas viu a oportunidade de se tornar uma eletricista como uma forma de provar que essa área não pertence apenas a um “mundo dos homens”. No entanto, ela descobriu que a realidade não era tão tranquila quanto imaginava.

Ela compartilhou alguns incidentes perturbadores, como o momento em que um homem começou a tirar fotos dela enquanto ela estava trabalhando e quando um colega de trabalho a seguiu por horas.

Funcionária revela que é considerada ‘bonita demais para o trabalho’ e como lida com ‘situações irritantes’

Além disso, Teneisha revelou que recebe comentários maliciosos enquanto trabalha, sendo frequentemente chamada de “bonita demais” para exercer essa profissão. Ela expressou frustração diante desses comentários, considerando-os estúpidos, mas destacou que tem notado um aumento no número de mulheres ingressando nessa área nos últimos anos.

Apesar das dificuldades enfrentadas, Teneisha, que reside na Austrália, afirmou ser uma pessoa determinada e que está feliz com seu trabalho, mesmo com os comentários desagradáveis que recebe. Sua história tem chamado a atenção no TikTok, onde ela compartilha detalhes sobre sua profissão.

A experiência de Teneisha como eletricista serve como um lembrete de que é essencial promover ambientes de trabalho igualitários e livres de discriminação.

Com informações do site The Sun