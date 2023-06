Uma notícia recente voltou a viralizar nas redes sociais, revelando os desafios enfrentados por funcionários de uma rede famosa de Fast Food. Cienna Swann, uma colaboradora, recorreu ao TikTok para compartilhar sua experiência de trabalho na rede popular, e suas revelações chamaram a atenção dos internautas, conforme relatado pelo site The Sun.

Cienna revelou as coisas mais irritantes que os clientes costumam dizer, independentemente da faixa etária. Os jovens têm um comentário peculiar, enquanto os idosos frequentemente expressam uma reclamação comum. Além disso, ela observou que as mulheres de meia-idade costumam ter um pedido recorrente: falar com o gerente.

Entre os comentários comuns que Cienna ouve no trabalho, um deles é: “Obrigado, com uma piscadinha”, acompanhado de uma foto de um jovem atraente. Além disso, ela compartilhou uma imagem de uma mulher com expressão de irritação e o texto: “Tudo está errado e frio aqui. Posso falar com o gerente agora?”.

Trabalhadora revela as coisas mais irritantes que os clientes sempre dizem: ‘comentários grosseiros’

Infelizmente, Cienna também é frequentemente alvo de comentários desrespeitosos por parte dos clientes. Ela relatou que ouve frases como: “Sem educação alguma”. O pior é quando os clientes a chamam de “estúpida” e questionam por que ela ainda trabalha lá, afirmando que tudo está errado.

O vídeo compartilhado por Cienna viralizou nas redes sociais, causando impacto nos usuários que se identificaram com suas experiências. Outros funcionários também expressaram apoio e compreensão nos comentários, mostrando que a situação é compartilhada por muitos trabalhadores do setor.

Essa notícia que voltou a viralizar destaca os desafios e as frustrações enfrentados por funcionários do McDonald’s e suscita debates sobre o tratamento e a interação com os clientes no setor de serviços.

