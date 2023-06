Padrinho se revolta após o noivo exigir que ele compre uma nova camisa para o casamento

Um padrinho está passando por momentos complicados com seu amigo, o noivo, às vésperas do casamento. Segundo ele, o noivo “simplesmente decidiu” que todos os padrinhos devem usar uma camisa branca de uma mesma marca.

Conforme a publicação feita pelo homem no Reddit, o noivo em questão é seu melhor amigo e deve se casar nos próximos meses. Para a roupa dos padrinhos, ele apenas pediu que todos comprem um terno específico em um site e sugeriu uma camisa branca a escolha de cada um.

“Eu não tive problemas com isso e comprei o terno e a camisa conforme as orientações dele, então me surpreendi quando ontem ele me informou, depois de 6 meses da compra do terno, que quer que os padrinhos comprem uma camisa branca de botões de uma marca específica”.

“Ele não quer correr o risco de cada padrinho usar um modelo de camisa com tons de branco variados. Acontece que a camisa em questão é o triplo do preço da camisa que eu já comprei para o casamento”.

Ele está incomodado com a solicitação

Seguindo seu relato, o homem conta que já gastou muito dinheiro com o casamento do amigo e que não pretende gastar ainda mais.

“Paguei a despedida de solteiro, o presente, a roupa e tudo isso enquanto estou arcando com os custos do meu próprio casamento. Eu expliquei isso a ele e disse que não quero comprar uma nova camisa já que comprei com base nas instruções anteriores passadas por ele”.

“Ele disse que não é nada demais comprar uma segunda camisa, ainda mais porque a qualidade desta é melhor e eu vou ficar mais bem vestido. Eu estou errado em me recusar a comprar outra camisa que nunca mais vou usar”?

Para os usuários do Reddit, ele não está errado.

“Você não está errado, assim como eu tenho certeza que não foi ideia do seu amigo, mas sim da noiva e da assessoria. Duvido que seu amigo se importe, é só a noiva se importando com as fotos”, comentou uma pessoa.

“Se ele quer que todos usem uma mesma camisa, então ele pode buscar por uma opção mais em conta”, finalizou outra.