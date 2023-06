Mulher é criticada após deixar que a sogra pague por seu casamento

Uma jovem noiva está sendo criticada por sua cunhada depois de aceitar que a sogra pague por seu casamento. Segundo ela, que publicou o relato no Reddit, a cunhada afirma que a noiva não deveria ter extrapolado o orçamento oferecido pela mãe de seu noivo.

Conforme o relato, a jovem conta que sua sogra ofereceu aproximadamente R$50 mil para ajudar nos gastos com o casamento.

“Eu não tinha um casamento dos sonhos em mente, mas tenho um gosto muito específico e minimalista. Então escolhi um local dentro do orçamento da minha sogra e que fosse capaz de acomodar a família do meu noivo, que representa a maior parte dos convidados”.

“Com todo o serviço de bufê, o valor final acabou um pouco a mais do valor concedido pela minha sogra, mas eu me ofereci para pagar. No entanto, ela se recusou e disse que não tinha problemas em cobrir o custo adicional”.

A cunhada afirmou que ela está abusando da sogra

Segundo a mulher, a sogra também se ofereceu para cobrir o custo do bolo de casamento, que acabou saindo mais caro do que o esperado pela noiva por ser a peça central da decoração.

“Ela ficou chocada com o valor, mas insistiu em cobrir o valor do bolo. Depois disso minha cunhada começou a reclamar e a dizer que estou abusando da boa vontade da minha sogra”.

“No casamento do irmão do meu noivo, minha sogra também se ofereceu para pagar pela festa, mas isso aconteceu anos atrás e eles optaram por algo menor e dentro do orçamento original. Minha sogra não é rica, mas tem um certo conforto, enquanto eu ganho um bom salário”.

“Eu entendo que ela queira contribuir com o casamento, mas meu lado da família não está ajudando com nada. Eu estou constrangida por causa disso e precisando lidar com os comentários da minha cunhada. Eu deveria ter recusado a oferta ou deixado meus desejos de lado?”, questiona a noiva.

Os usuários ficaram divididos em suas reações, com alguns apoiando a noiva enquanto outros apoiaram a cunhada.

“Você está tirando proveito da generosidade da sua sogra”, comentou uma pessoa.

“Você não está errada! Mesmo você dizendo que vai pagar a sua sogra está insistindo em cobrir os gastos”, finalizou outra.