Mãe decide não convidar o ex para a festa de 1 ano da filha e teme a ira dele

Uma mãe está preocupada com a proximidade da festa de 1 ano de sua filha. Segundo ela, por mais que goste de planejar e organizar festas, ela teme que se o pai da criança, seu ex-marido, for convidado ele poderá por tudo a perder.

Conforme o relato, publicado por ela no Reddit, o casal se separou recentemente e ainda seguem no processo de oficializar o divórcio. Por conta disso, eles somente entram em contato quando o assunto são seus filhos.

“Nossa filha faz 1 ano em agosto, e estou começando a planejar seu aniversário junto com a minha família. Enquanto eu era casada a parte de planejamento e coordenação dos aniversários sempre ficou comigo, meu ex-marido nunca se interessou por essas coisas. Então nunca tive ajuda para organizar e fazer as festas acontecerem”.

“Ele nem mesmo se oferecia para ir até a loja buscar algo, se eu queria fazer alguma coisa, eu precisava fazer sozinha ou lidar com sua postura de que eu estava sendo inconveniente por ‘inventar’ algo e ‘cobrar a ajuda’ dele”.

Ela teme a reação do ex

Segundo a mãe, recentemente ela precisou ligar com uma situação do tipo durante a festa de seu filho mais velho, que aconteceu no mês de março.

“Assim que a família dele foi embora ele começou a fazer uma grande cena na frente do nosso filho. Acho que isso é parte do motivo que me faz não querer convidá-lo para a festa da nossa filha, não quero que aquilo se repita”.

“Seria errado eu não convidar ele e sua família para a festa e deixar que eles se virem para planejar uma outra comemoração? Eu sei que ele vai ficar irritado e agir de forma passivo-agressiva por causa disso, mas não me sinto na obrigação de fazer mais nada e incluir ele”, finaliza a mulher.

Para os usuários do Reddit, ela está correta em não convidar o ex e a família dele para a festa.

“É exatamente o que eu faria. Se fosse um divórcio amigável eu o convidaria, mas não parece o caso”, comentou uma pessoa.

“Ele pode fazer sua própria festa de aniversário para sua filha. Você está certa em querer manter esse comportamento dele fora da festa da sua filha”, finalizou outra.