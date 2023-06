Um grupo de trabalhadores de uma empresa atacadista em Liverpool ouviram barulhos vindos de um compressor de papelão e logo perceberam que havia algo de errado. Após checar, ficaram surpresos com a descoberta. Relato extraído com base em informações do portal The Dodo.

Após a busca, contataram a Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA) e começaram a agir. A inspetora da instituição, Vicki Brooks, encontrou um pequeno buraco no contêiner e se deparou com um rosto.

Uma gatinha surgiu, encarando o buraco na extremidade. No fundo, Brooks pôde escutar miados de um filhote. Aparentemente, a mãe do gatinho teria entrado no contêiner para dar à luz e ficou presa quando empilharam mais papelões.

Trabalhadores ouvem gritos vindo de compressor de papelão e se chocam com descoberta: ‘Poderiam facilmente ser esmagados’ (Reprodução/RSPCA)

Leia mais:

Operação resgate

Ao descobrirem os animais presos, os funcionários desmontaram a máquina e depois vasculharam os papelões por horas ao lado de Brooks, para encontrar os gatinhos.

“Foi o resgate mais extraordinário do qual participei em 21 anos com a RSPCA”, disse Brooks em um comunicado à imprensa. “Não sei como os gatos conseguiram sobreviver. Havia toneladas de papelão compactadas até o teto do contêiner e não havia espaço para elas se moverem. Estava incrivelmente quente e o ar seria limitado. A mamãe obviamente não comia há pelo menos alguns dias, e o tempo todo ela tentava se alimentar e cuidar de seu gatinho recém-nascido. Eles poderiam facilmente ter sido esmagados pela queda de papelão ou sucumbido ao calor.”

Enquanto os bichinhos estavam presos, a mãe conseguiu receber comida pelo orifício no recipiente durante o resgate. A equipe trabalhou durante o dia inteiro, tendo que voltar na manhã seguinte.

Embora a mãe tivesse conseguido se libertar e fugir, seu filhote ainda estava preso. Após algumas manobras, os socorristas conseguiram resgatar o gatinho, mais tarde nomeado de Biff, e levá-lo a um local seguro. No entanto, se perderam da mãe.

“Estamos obviamente preocupados com a mãe dele e trabalharemos com outra instituição de caridade para tentar prendê-la”, disse Joanne Macdonald, inspetora da RSPCA que participou do resgate no segundo dia, em um comunicado à imprensa.