Trabalhadora de supermercado revela ‘técnica quase infalível’ para lidar com clientes irritantes

Teniola Ramos, uma estudante universitária, compartilhou recentemente sua história sobre trabalhar nos bastidores de uma rede de supermercados, uma das maiores na Europa. A história viralizou nas redes sociais novamente, despertando a atenção do público.

Ela revelou algumas dicas para lidar com o estresse do trabalho no varejo, como revelado pelo site The Sun.

De acordo com Teniola, quando ela se sentia extremamente estressada com os clientes, ela encontrava uma forma fácil de liberar sua raiva. “Eu costumava ir até o corredor de arroz e pegava um saco para esmagá-lo”, explicou.

Outra estratégia que Teniola utilizava para sobreviver ao dia de trabalho era nunca usar seu crachá durante o serviço. Ela admitiu que a maioria dos gerentes não sabia seu nome. “Basicamente, se eles não sabem seu nome e você mantém a cabeça baixa, eles não sabem quem você é”, revelou.

Teniola desempenhava a função de selecionadora de produtos e precisava estar na loja às 4h da manhã para garantir que as entregas fossem feitas no prazo.

Durante a pandemia, ela também revelou que não havia funcionários disponíveis para fornecer treinamento adequado aos novatos. No seu primeiro dia, Teniola derrubou um pote de 1kg de molho de macarrão no chão, espalhando-o por todos os lados.

Ela também afirmou que os membros da equipe se recusavam a ajudar os novatos. Apesar dos desafios enfrentados, Teniola destacou que sua experiência na Tesco não foi tão ruim, pois havia algumas vantagens. Por exemplo, ela conseguia atingir sua meta diária de caminhar 10 mil passos.

Este relato de Teniola Ramos se junta a uma série de histórias compartilhadas por trabalhadores do varejo, revelando as dificuldades e os aspectos pouco conhecidos dessa área.

[Texto com base nas informações do site The Sun]