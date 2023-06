Professora fica revoltada ao ser abordada por mãe afirmando de que ela deveria ter vergonha de usar roupa curta fora da escola

Voltou a viralizar nas redes o caso de uma professora que acabou em uma discussão amarga com uma mãe depois de esbarrar com ela em um fim de semana, sendo acusada de usar uma roupa noturna inadequada devido à sua ocupação.

Embora a professora não estivesse na cidade onde trabalha, ou na escola no momento, a mãe ainda achava que a ela ‘deveria estar atenta ao seu papel ao se vestir’, como detalhado pelo site The Sun.

A mãe criticou a trabalhadora por “não cuidar do seu trabalho”, dizendo que ela deveria se sentir “envergonhada”.

No entanto, a mulher foi rápida em se defender. Postando no fórum “Am I the A*****e” do Reddit , a professora compartilhou seu lado da história.

“Tomamos nossas cervejas e gostamos de dançar ao som da música. Meu marido gosta quando eu mostro minha tatuagem lateral e meu longo piercing de umbigo”, detalhou.

“Eis que uma mãe (que eu não reconheço) veio até mim e perguntou se eu leciono no distrito porque parecia familiar”.

Após a confirmação, ela escutou: “Você não está preocupada com os pais ou seus alunos olhando para você? Tem muitas famílias aqui”.

A professora respondeu: “Na verdade não, meus alunos têm idade suficiente para entender que não moro na escola. Eles também sabem que gosto de música ao vivo”.

Questionada de novo: “Não te incomoda nem um pouco que os alunos possam ver você bebendo ou mostrando demais?”.

Ainda de acordo com as informações, após outros comentários, as duas se afastaram.

Na postagem, na rede social, os usuários rapidamente ficaram do lado da professora, argumentando que “as pessoas deveriam cuidar da própria vida”.

E várias professores compartilharam que enfrentaram reações semelhantes no passado. Uma disse: “Minha diretora recebeu uma ligação de um pai dizendo que ela me viu entrando em uma loja de bebidas.”

Com informações do site The Sun