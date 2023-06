Professora de creche manda recado escrito na barriga de bebê para sua mãe

Uma mãe chamada Heather Chisum usou a Internet para contar um relato que dividiu opiniões nas redes sociais.

De acordo com o portal Tyla, a mãe contou que uma professora da creche de seu filho, chamada Milo, escreveu um recado para ela com um marcador permanente na barriga da criança.

A mulher contou que as professoras do berçário sempre deixavam alguns bilhetes na lancheira da criança, dizendo como ela se comportou durante o dia e como estava seu humor.

Mas um dia a mãe descobriu que parte daquele relatório havia sido escrito diretamente na barriga bebê e a mensagem não era nada amigável.

“Preciso de opiniões. Estou certo em ficar furiosa com isso? Ou estou exagerando? Eu realmente preciso de suas opiniões, pessoal, porque amanhã vou na creche e dizer algumas palavras”, escreveu ela nas redes com as fotos da criança marcada com caneta verde na barriga.

Em inglês, é possível ver o recado: “Mãe, preciso trocar minha fralda”, escreveram e a responsável só percebeu ao despir o filho.

“Todos os dias eles colocam um relatório diário na lancheira de Milo. Ele informa o humor dele durante o dia, a que horas suas fraldas foram trocadas e se ele precisa de fraldas ou lenços umedecidos. Acho que ontem escreveram no relatório dela que ela precisa de fraldas, e eu não consegui ler isso”, justificou a mãe.

A mãe se defendeu dizendo que era mãe solo de dois filhos e trabalhava em período integral, por isso não conseguiu ler um dos relatórios com atenção.

“Se eu não soubesse que ele precisa de fraldas, um simples: ‘Ei Heather, seu filho precisa de fraldas, talvez você tenha não lido no relatório’ teria bastado “, acrescentou ela.

Depois que Heather revelou que não conseguia tirar a tinta do corpo do filho, sua postagem foi repleta de críticas de mães que a chamaram de “negligente”.

“Para todas essas mães que vêm atrás de mim e dizem que sou negligente, sou humana e perdi um relatório da creche sobre isso”, encerrou a mulher, que decidiu não falar mais sobre o assunto.

