Pai mostra que aproveita banho do bebê para lavar louça e desperta a ira nas redes sociais

A paternidade e a maternidade são cada vez mais abordadas nas redes sociais. Martín Espinoza, é um influencer que também mostra suas experiencias com a filha nas redes sociais.

De acordo com o portal Upsocl, em seu TikTok @martinespinoza24, ele publica vídeos, mas um dos seus “truques” para ganhar tempo enquanto cuida da bebê gerou uma enorme polêmica.

Em um dia que Martín estava sozinho com sua filhinha, ele aparece dando banho na menina na pia da cozinha enquanto lava louça suja ao mesmo tempo.

No gravação, ele foi visto lavando a louça enquanto a filha estava dentro da pia e recebeu uma avalanche de críticas de centenas de usuários da plataforma que ficaram preocupados principalmente com a saúde da menina.

Questões de segurança e higiene foram abordadas e muitos afirmaram que a água contaminada com louça suja poderia causar infecções no bebê pelo contato com suas partes íntimas e boca.

Além disso, eles apontaram que os produtos químicos usados para lavar a louça podem ser prejudiciais à pele delicada do bebê .

“A pia é um dos lugares onde há maior quantidade de bactérias. Pobres crianças nascidas em um lar irresponsável que arriscam seus bebês por uma curtida” , comentaram alguns.

“Fica bonitinho, mas pode dar infecção nas partes íntimas do bebê por causa dos restos de comida” e “Se você quebrar um prato, vai cortar a perna do seu bebê”, escreveram outros.

