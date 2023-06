Pai compra briga com a esposa após pagar os estudos da filha sem que ela saiba

Pelo bem de sua filha, um pai decidiu ir contra os desejos de sua esposa para o futuro dos filhos do casal. Conforme uma publicação do Reddit, a decisão do homem fez com que uma “tradição familiar” fosse quebrada.

Sem se identificar, o homem conta que sua esposa é uma advogada bem-sucedida, e que optou pela carreira assim como o pai, irmão e tios. Orgulhosa de sua escolha profissional, a mulher até mesmo considera a profissão como uma herança familiar, a qual desejou passar para seus três filhos.

“Nossa filha mais velha e nosso filho do meio também quiseram entrar para a faculdade de Direito, mas minha filha mais nova não quer saber disso. Ela disse a mãe que quer estudar Artes, o que fez minha esposa perder a paciência e brigar com ela”.

“Chegou ao ponto da minha esposa dizer que se nossa filha quisesse insistir nisso ela deveria pagar sua própria faculdade. Eu tentei intervir, mas não adiantou de nada”.

Ele pagou sem contar para a esposa!

O homem então explica que a esposa tem a renda um pouco superior a dele, e que mensalmente os dois dividem igualmente qualquer despesa doméstica, guardando o restante em suas contas individuais.

“Geralmente usamos este valor da forma que quisermos, mas sempre avisamos um ao outro quando iremos usar grandes quantias. Nós também fizemos fundos universitários para os 3 filhos, e os estudos dos mais velhos são pagos com o dinheiro dele”.

“Depois da briga entre minha filha mais nova e minha esposa eu conversei sério com minha filha e perguntei se ela estava certa de que queria seguir carreira nas Artes, ao que ela concordou. Eu então a apoiei e disse que pagaria por seus estudos do meu próprio bolso. Ela foi aceita na universidade”.

“Acontece que até ontem minha esposa, que não está falando com minha filha, não estava sabendo que ela entrou no curso de Artes e que eu estou pagando seus estudos. Quando soube, ela ficou extremamente irritada comigo e me acusou de quebrar a nossa promessa. Eu fiz isso, mas fiz pela nossa filha. Eu errei”?

Entre os usuários do Reddit, o homem foi elogiado e criticado por sua atitude.

“Sua filha nunca vai esquecer do que você fez por ela. Sua esposa está agindo de forma errada e controladora, a única razão para ela estar revoltada é você ter tirado a autoridade dela”, comentou uma pessoa.

“Você agiu errado em quebrar a regra de uso de dinheiro para grandes despesas! Sua esposa está errada, mas você errou e colocou seu dinheiro em um investimento de risco sem falar com ela”, comentou outra.

“Todos estão errados nessa história. Sua esposa está sendo controladora, e você errou em quebrar o acordo que tinha com ela. Nesse caso, você seria errado tanto em quebrar o acordo quanto em concordar com sua esposa, então você escolheu a forma correta de errar”, finalizou uma terceira.