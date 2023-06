Noiva exclui cunhada das fotos de sua despedida de solteira: ‘ela estava de branco’

Uma noiva está vivendo uma situação delicada envolvendo seu irmão e a namorada dele. Segundo ela, que publicou um longo desabafo no Reddit, o irmão pediu que a namorada fosse incluída como uma das madrinhas no casamento da irmã, na intenção de “fazê-la se sentir parte da família”.

“Eu não a queria entre as madrinhas porque a acho esnobe, mas meu irmão é importante para mim e isso era importante para ele, então concordei”.

Apesar disso, ela se arrependeu de sua decisão quando as comemorações do casamento tiveram início.

“Na última noite da minha despedida de solteira, nós fomos jantar em um restaurante realmente chique. A namorada do meu irmão, Sarah, disse que ia demorar um pouco para sair do hotel pois teve uma emergência de trabalho, então nós fomos na frente”.

“Quando ela chegou ao restaurante ela estava vestida com uma roupa de lantejoulas brilhantes e brancas, uma saia de tule e uma tiara. Nós fizemos questão de deixar claro para todas as madrinhas que no jantar todas deveriam usar roupas cor de rosa”.

Ela foi confundida com a noiva

Seguindo seu relato, a jovem noiva conta que a roupa da cunhada era tão similar à de uma noiva que até mesmo a garçonete do restaurante questionou se havia duas noivas na comemoração.

“Eu me recusei a permitir que ela saísse nas fotos, ela disse que não era culpa dela porque não foi informada da regra sobre as roupas, mas eu disse a ela que, além dela estar no grupo e ter comentado a roupa das outras meninas, era de bom tom não se vestir de noiva na despedida de solteira de outra pessoa”.

“Minhas amigas me defenderam, mas quando chegamos em casa minha cunhada foi reclamar com meu irmão por ter ficado de fora das fotos! Meu irmão ficou magoado porque ela está choramingando por causa disso, e até mesmo não participarão da reunião de dia dos pais que estamos organizando”.

“Estou me sentindo mal porque minha mãe disse que eles estão brigando muito e não sei se estou errada. Ele disse que fui uma noiva neurótica, mas senti que ela realmente agiu de propósito”, finaliza a noiva.

Para os usuários do Reddit, ela não agiu errado.

“Você não fez nada de errado! Ela se vestiu de noiva por inveja de te ver sendo o centro das atenções!”, comentou uma pessoa.

“Não foi erro seu! Ela estava usando uma roupa de noiva e foi confundida com a noiva! Ela sabia exatamente o que estava fazendo”, finalizou outra.