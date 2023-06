Jovem encomendou bolo, mas recebeu pedido com sabor ‘ar’ e faltando algo MUITO IMPORTANTE

Quando você faz o pedido de um bolo, não espera nada mais do que aquilo que encomendou, não é mesmo? No entanto, embora este seja o esperado, não são incomuns os casos em que pessoas acabam recebendo algo inusitado.

E, ilustrando a afirmação anterior, o vídeo de uma jovem viralizou no TikTok e em apenas 4 dias já soma mais de 1,3 milhão de visualizações, após ela compartilhar o resultado de um bolo que tinha encomendado e que veio com um sabor “peculiar” se assim podemos dizer.

Em espanhol, a jovem @azu.pletenchuk escreveu: “Sim, essa sabe como fazer crescer a economia”. E, como é possível ver no registro, o bolo está recheado com um grande sabor “ar” e isso porque conta com dois buracos enormes vazios que possivelmente deveriam contar com recheio.

Como muitos possivelmente esperavam, além das milhares de visualizações, a gravação recebeu diversos comentários de internautas, dentre eles:

“É que ela não sabia do que você gostava e disse ‘vou deixar assim para ela rechear com o que quiser’”;

“É que você tem que rechear”;

“Não foi a senhora, foram as camadas que ela ocupou, devia ter colocado mais massa e colocou bastante fermento”;

“É que ela queria estudar arquitetura”;

“A parte interior é vendida separadamente”.

E então, curioso para ver como estava o interior desse bolo? Assista abaixo ao vídeo divulgado no TikTok. (Caso não consiga visualizá-lo, não se preocupe e basta que acesse o link).

