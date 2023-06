Jovem é criticado por ‘não deixar’ a irmã se casar no sítio da família

Um jovem está passando por momentos complicados com sua família depois de dizer que o espaço de festas da propriedade da família não está livre para receber o casamento da irmã na data desejada por ela.

Segundo o desabafo, feito por ele no Reddit, ele é o filho do meio de 3 irmãos, sendo o único homem da família. Aos 14 anos, sua mão o enviou para morar com os avós no campo com a desculpa de que os “avós precisavam de ajuda”, algo que ele discorda.

“Os pais da minha mãe têm uma bela propriedade nas montanhas e com direito a uma vista linda. Também temos alguns cavalos e outras criações. Quando meus avós faleceram, 4 anos atrás, eles me deixaram o sítio porque sabiam que eu iria cuidar adequadamente do local enquanto minha mãe e irmãs só querem o dinheiro e as vantagens”.

“Nós temos um espaço para casamentos que é bem concorrido e geralmente tem a agenda lotada com espera mínima de 8 meses. Minha irmã mais velha ficou noiva a 1 ano e meio e me comunicou que se casaria no nosso sítio, o que eu concordei desde que ela avisasse a data o quanto antes para eu conseguir reservá-la na agenda”.

Ela o pegou de surpresa

Seguindo seu relato, apesar de questionar diversas vezes a irmã sobre quando seria a data do casamento, o jovem não recebeu nenhuma resposta até que o convite chegou em sua casa duas semanas atrás.

“Quando olhei, o convite tinha uma data especificada e marcava o sítio como sendo o local do casamento. A data é em setembro deste ano e já estava agendada por outro casal há mais de 1 ano”.

“Eu liguei para avisar minha irmã e na mesma hora ela, minha mãe, outros membros da família, o noivo dela, a família dela e outros aleatórios, provavelmente amigos e conhecidos deles, começaram a me ofender, ligar constantemente e negativar a avaliação do meu espaço de casamentos, prejudicando meus negócios!”.

“Pedi a eles para pararem, diversas vezes e disse para minha irmã que se ela tivesse avisado a data com antecedência como eu pedi, isso não teria acontecido! Ela está me acusando de estragar seu casamento e diz que a propriedade também é dela! Além disso, está exigindo que eu desmarque o outro casal porque a ‘família vem primeiro’”.

“Por causa da situação eu passei a me comunicar com eles somente como se fossem negócios e sugeri outras 3 datas próximas a escolhida por ela e em que temos o espaço sem reserva, mas ainda estou sendo chamado de idiota. Eu agi errado?”, finaliza o jovem.

Para os usuários do Reddit, ele não agiu errado e deve tomar precauções legais o quanto antes.

“Eu envolveria um advogado antes que sua família prejudique seus negócios. A propriedade é sua, foi deixada para você, e o fato de serem sua família não dá direitos sobre ela”, comentou uma pessoa.

“Diga a ela que ela não se casará no sítio nem nada data desejada e muito menos em outra. Contrate segurança extra para a data em questão porque com os convites enviados algumas pessoas podem aparecer e tentar estragar o casamento do casal que está agendado corretamente”, sugeriu outra.