Esposa proíbe o marido de ajudar os pais e este foi o motivo de sua decisão

A relação de apoio entre um homem e seus pais pode significar um grande abalo no casamento dele. Em um relato publicado no Reddit, a esposa do homem revelou que não acha correto o marido ajudar financeiramente os pais após o casamento.

Sem se identificar, a mulher conta que ela e o marido se casaram recentemente, e que ainda estão na faixa etária dos 20 anos. Com isso, os dois ainda estão iniciando suas carreiras profissionais e finalizando os estudos.

Morando longe da família, ela não entende o motivo pelo qual o marido decidiu auxiliar financeiramente os pais na compra de uma casa, mas decidiu relevar inicialmente.

“Nós moramos em uma cidade diferente das nossas famílias e meu marido e seus pais compraram uma casa, com ele contribuindo financeiramente para isso. Ele paga a parcela da casa todos os meses e também o seguro. Além disso, foi responsável por pagar o imposto de compra da casa”.

“Como foi antes do nosso casamento, eu relevei, mas achei que era injusto da parte dele”, explica a mulher.

Ela não quer que ele ajude os pais

Seguindo seu relato, a mulher então conta que a casa recém comprada dos sogros apresentou alguns problemas estruturais graves, que causaram um gasto extra estimado em 30 mil.

“O seguro não vai cobrir tudo e, na melhor das hipóteses, conseguiremos apenas a metade do valor necessário”.

“Meu marido quer ajudar com um valor de 5 a 7 mil por mês já que a maior parte do dinheiro gasto na casa veio dos pais deles. Mas eu acho injusto a gente frear os nossos próprios projetos de vida para pagar por uma casa em que nem sequer moramos. Estou errada quanto a isso?”, questiona.

Para os usuários do Reddit, a situação é delicada e repleta de nuances que devem ser entendidas.

“É difícil de dizer isso, e depende muito de quanto seu marido ganha no emprego e se vocês estão financeiramente estáveis para oferecer esse tipo de ajuda ou não. Se eu estivesse na situação dele e conseguisse manter a minha casa e ajudar meus pais, eu, sem dúvidas, ajudaria”, comentou uma pessoa.

“Não é errado pensar em focar nos projetos pessoais, ainda mais se você se sente deixada de lado pela atitude dele”, finalizou outra.