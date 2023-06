Cosplayer de 21 anos vai disputar o Miss Bumbum 2023 e avisa: ‘Corpo 100% natural’

A cosplayer e influenciadora mineira Kine Chan anunciou que participará da disputa pelo título de Miss Bumbum 2023. Famosa pelo meme “Jefferson Caminhões” e por comercializar velas com perfume íntimo, Kine já soma mais de 3 milhões de seguidores em suas redes sociais.

Conforme a QUEM, a jovem, que afirma ter o corpo 100% natural, revela não acreditar que fosse possível uma cosplayer participar de um concurso de beleza.

Em suas redes sociais, a cosplayer publica diversos conteúdos em foto e vídeo caracterizada como personagens de videogames e animes, sempre buscando ficar o mais parecida possível com os personagens.

Já em suas transmissões ao vivo, a influenciadora costuma receber dinheiro de seguidores para falar frases inspiradas em personagens e em duas ocasiões acabou viralizando por conta dos memes “Jefferson Caminhões” e “Ara, Ara, Chico Linguiça”. Ela também recebeu um pedido de casamento acompanhado por um pix de R$20 mil.

Jefferson Caminhões pic.twitter.com/Cbif92QdRg — Não vou ver isso sozinho (@naoversozinho) December 26, 2022

Conteúdo adulto

Além de produzir conteúdos para suas redes sociais, a influenciadora também tem um perfil na plataforma de conteúdo adulto OnlyFans, onde conta com milhares de assinantes que consomem o conteúdo produzido por ela.

Investindo em produtos exclusivos, Kine também já comercializou velas aromáticas perfumadas com o cheiro de sua vagina e bonecas que imitam as proporções de seu corpo e tem a sensação de toque em pele humana.

Em meio a atenção dos fãs e aos diversos presentes e solicitações recebidos, ela afirma já ter passado por situações complicadas. Após receber um bichinho de pelúcia de presente, ela notou algo estranho e descobriu uma câmera escondida em um dos olhos do bichinho.

“Influenciadores, tomem cuidado com ursinhos de pelúcia. Não abram as caixas perto do rosto. Atenção onde você deixar sua caixa postal exposta. Não sei se foi uma brincadeira e se foi, foi de muito mau gosto”, alertou a jovem.

