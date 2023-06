Sogra se ofende ao descobrir que o neto não terá o nome de seu falecido marido

Um casal está passando por momentos delicados depois de revelar que estão esperando pelo seu primeiro filho. Enquanto a mãe e o pai da criança querem que o menino tenha um nome único, a avó insiste que ele seja nomeado em homenagem ao avô, morto recentemente.

Conforme publicado pelo The Mirror, a mãe conta que vem passando por momentos delicados com a sogra, que foi morar com eles após ficar viúva.

Segundo seu relato, a família do marido imigrou de seu país de origem há 26 anos e ainda seguem conectados com sua cultura, mantendo algumas tradições. Por conta disso, a sogra espera que eles deem ao filho o nome de seu falecido marido, como uma forma de homenagear o familiar morto.

“Não tenho nada contra o nome e sempre admirei a cultura deles, mas não gosto do nome em si e nem de seu significado literal. Além disso, para quem fala inglês como sua língua nativa é um nome difícil de ser pronunciado. O bebê vai crescer à sombra de alguém que foi muito amado pela família e com um nome difícil de pronunciar”, revela a mãe.

A sogra não concordou

Ao receber a notícia de que o neto não teria o nome do avô, a sogra da mulher ficou magoada.

“Disse a ela, gentilmente, que não começamos a escolher o nome, mas que queremos algo que funcione em ambos os idiomas para que ninguém tenha dificuldades com sua pronúncia”, conta.

Na mesma hora, a sogra da mulher foi para seu quarto e passou a se recusar a falar com ela, que se sentiu insegura sobre a forma como conversou com a mulher enlutada.

“Meu marido disse que eu não fiz nada de errado e que sua mãe provavelmente está apenas magoada por ter perdido o marido recentemente, mas minhas cunhadas dissertam que ela disse a elas que não sabe se poderá morar na casa de alguém tão rude e desrespeitoso quanto eu”.

“Eu acho que agi de forma gentil e respeitosa, mas minha sogra está arrasada. Tentei falar com ela e ela nem me olha. Meu marido acha que preciso dar espaço a ela e que ela não fala sério quanto a se mudar, mas não sei como agir”, finaliza.

Para os usuários do Reddit, o marido dela está certo e ela tem que dar espaço para a sogra processar o luto.

“Sua sogra está sofrendo e não está lidando bem com toda a situação. A meu ver, ela está tentando manter, ou mesmo reconquistar, o marido por meio do seu filho. Isso é impossível e inapropriado”, comentou uma pessoa.

“Ela se recua a se comunicar, então não fale com ela no momento, não force. Seu marido deve falar com ela quando achar que é a hora”, finalizou outra.