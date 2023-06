Revelam o que aconteceria se Suzane von Richthofen fosse perdoada pelo irmão Andreas

Um dos crimes mais marcantes de 2002 continua sendo assunto e ganhando as notícias até hoje. Trata-se do assassinado de Marisia von Richthofen e Manfred von Richthofen pela própria filha e dois comparsas.

Suzane von Richthofen, seu namorado Daniel e o irmão Cristian Cravinhos confessaram o homicídio planejado e executado na casa da família, na zona sul de São Paulo.

Na época em que o caso veio à tona, Suzane tinha o irmão, Andreas, com apenas 15 anos. Por ser menor de idade, após perder os pais, ele foi entregue à tutela da avó, Lourdes Maganani Abdalla, e do tio, Miguel Abdalla Neto.

Atualmente, Andreas não fala sobre o crime, mas Daniel, um dos assassinos, disse em entrevista que sente “muita dor em falar no Andreas. Ele é a maior vítima disso tudo”, segundo o Diário do Nordeste.

Com Suzane vivendo em regime aberto e sua vida sendo acompanhada pela imprensa, muitos detalhes do caso emblemático ainda são discutidos.

Pensando nisso, advogada Carolina Toledo, decidiu explicar no canal “A Casa da Advogada” porque Suzane se beneficiaria ao pedir o perdão do irmão, já que atualmente ela é considerada uma herdeira indigna.

“No caso de Suzane von Richthofen sua participação no ato que ceifou a vida dos seus pais configura ela como uma herdeira indigna. O que abrange a impossibilidade dela de herdar qualquer coisa dos seus pais, mas também não só dos seus pais e de toda a família como um todo”, explica ela no vídeo.

A advogada explica que a única possibilidade relevante a ser considerada é que Suzane recebesse o perdão em testamento. Isso significa que caso algum parente próximo, como irmão, decida perdoar ela no testamento, a “indignidade” será afastada.

“A Suzane tinha uma avó. A avó perdoou a Suzane e concedeu no testamento o apartamento em que ela vivia”, explica a advogada, acrescentando que essa propriedade deve estar avaliado na casa dos dois milhões de reais atualmente.

Caso o irmão de Suzane manifestasse o perdão da mesma forma, em testamento e segundo a legalidade, ela poderia herdar os bens dele.

MP-SP quer que Suzane Richthofen volte a cumprir pena no regime semiaberto

Suzane mora agora em Angatuba, no interior de São Paulo e estuda em uma universidade de Itapetininga. No entanto, Assim, na terça-feira (13), o MP-SP decidiu recorrer novamente para que ela cumpra pena no regime semiaberto.

O regime semiaberto, que é aquele em que o preso pode sair da cadeia para trabalhar e estudar durante o dia, mas precisa dormir na unidade prisional.

Confira mais: Psiquiatra revela se Suzane von Richthofen se arrependeu do crime que matou seus pais