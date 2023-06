Mulher é criticada por ser honesta com a amiga sobre o vestido de noiva dela

Uma mulher foi duramente criticada após decidir contar a verdade para a amiga sobre sua opinião quanto ao vestido de noiva usado por ela. Segundo relato, o pedido foi feito pela própria noiva, que ficou insegura ao ver as fotos do casamento.

Conforme publicado pelo The Mirror, o desabafo da mulher, que foi uma das convidadas do casamento, fez com que a amiga repensasse suas escolhas referentes ao grande dia, e terminou de uma forma inesperada para todos, mas ainda assim repleta de lágrimas.

Segundo ela, a noiva optou por um vestido vermelho a pedido da família do noivo, que queria homenagear sua herança cultura. Apesar de aceitar, ela não se convenceu sobre ter feito a escolha certa e decidiu pedir a opinião de uma amiga, que ela tinha certeza que diria a verdade.

“O vestido não a favoreceu e o local da cerimônia também não era do jeito que ela esperava. Eu, pessoalmente, não gostei, mas não disse nada no dia do casamento por não querer estragar a festa dela. O dia foi divertido e os noivos e todos os nossos amigos aproveitaram bastante”, conta a convidada.

Ela foi sincera

No entanto, enquanto aproveitavam uma tarde juntas, a mulher foi pega de surpresa quando a noiva, desanimada com as fotos do casamento, pediu conselhos para a amiga e disse que gostaria de ouvir sua opinião sincera.

“Ela perguntou minha opinião sobre seu vestido e, da forma mais respeitosa possível, eu disse a ela que embora achasse que o vestido a destacava e era único, não achei que a valorizasse adequadamente”.

“Depois de um momento quieta ela saiu e foi embora, eu tentei explicar que não quis ofendê-la, mas ela saiu e não respondeu minhas mensagens. Soube por seu marido que ela passou horas chorando e um dos melhores amigos dela disse que eu deveria ter mentido e depois me acusou de ser ciumenta e patética”.

Ela então garante que não queria mentir para a amiga pois o relacionamento delas sempre foi baseado na honestidade. E apesar dos momentos de tensão, a história acabou tendo um final feliz graças a sua sinceridade.

“Ela e o marido decidiram organizar uma festa de casamento pequena para alguns amigos próximos e familiares. Mas dessa vez tudo do jeito deles e onde ela pode escolher seu próprio vestido de noiva para tirar novas fotos. Fiquei animada com isso”.

Para os usuários do Reddit, o fato da história terminar de forma animadora, mostra que a amiga estava certa em confiar nela.

“Que bom que você era essa pessoa em quem a noiva podia confiar para falar a verdade!”, comentou uma pessoa.

“Estou tão feliz que vocês conseguiram se comunicar e resolver tudo! Um brinde à sua amizade!”, finalizou outra.