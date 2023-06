Mãe decide fazer tatuagem igual a do filho para ensinar uma lição a ele

Uma mãe se envolveu em uma grande discussão com o filho por conta de uma atitude inusitada. Após informar ao jovem que ele não deveria fazer “tatuagens sem significado”, a mãe decidiu ensinar uma lição ao filho copiando a tatuagem do rapaz.

Conforme publicado pelo The Mirror, o relato da mãe acabou viralizando no Reddit devido a reação inusitada da mulher diante da tatuagem do filho.

Segundo ela, que não se identificou, seu filho de 19 anos sempre disse que gostaria de fazer uma tatuagem, e ela, mesmo não gostando de tatuagens, insistiu que ele pensasse bem e escolhesse algum desenho com significado, e não um desenho “sem qualquer sentido”.

“Eu não sou fã de tatuagens, mas acho que as pessoas tem o direito de decorar seu corpo como quiserem. Meu avô mesmo tinha tatuagens, eram sobre seu período de militar e funcionavam como um memorial para seus amigos”.

“Desde pequeno meu filho fala sobre fazer uma tatuagem, e eu disse a ele que tudo bem, mas que ele deve escolher um desenho com algum significado e não apenas algo que ache legal. O alertei de que se fizesse isso, eu faria exatamente a mesma tatuagem que ele”, conta a mãe.

Ela cumpriu com sua palavra

Seguindo seu relato, a mãe conta que o filho não acreditou em suas palavras e apareceu em casa com uma tatuagem tribal no braço.

“Perguntei a ele o motivo de ter feito essa tatuagem e ele disse que fez porque parece legal. Então eu, com renda disponível e alta tolerância à dor, fiz exatamente a mesma tatuagem. Ele não quer mais mostrar a dele e diz que sou uma idiota por fazer uma tattoo igual a dele. Mas agora temos tatuagens combinando”.

Para os usuários do Reddit, ela realmente exagerou em sua atitude, ainda mais depois de afirmar que as tatuagens devem ser significativas.

“Fazer uma cópia da tatuagem do seu filho é a mesma coisa do que ir contra o que você mesma diz: que tatuagens devem ter significado. Agora você também tem algo sem significado tatuado na sua pele”, comentou uma pessoa.

“Prefiro ter uma tatuagem sem sentido que me agrade do que uma tatuagem que mostre permanentemente como posso ser uma pessoa mesquinha e tóxica”, criticou outra.

“Aos 19 anos ele não precisa de sua permissão ou aprovação para isso. Gostar do desenho é motivo suficiente para fazer uma tatuagem”, finalizou outra.