Louça suja é motivo de briga entre casal e pode ser determinante para o relacionamento

Um jovem casal está passando por problemas por conta de um assunto que já deixou levou diversos relacionamentos a uma grande discussão: a louça suja.

Publicando no Reddit o jovem reclama do comportamento da namorada que prefere esperar um “tempo de descanso” para lavar a louça após cozinhar o jantar.

“Minha namorada, de 28 anos, e eu temos um acordo de divisão das tarefas. Então nós sempre alternamos o preparo do jantar, um dia ela cozinha e limpa a cozinha, no outro eu faço o mesmo”, começa o jovem.

“Eu sou do tipo de pessoa que gostar de ir limpando a louça conforme vai cozinhando, então quando termino de comer sobram apenas os pratos e as panelas que estavam em uso. Já a minha namorada gosta de ‘relaxar’ depois de comer e deixa toda a louça suja na cozinha de um dia para o outro”.

Ele fica inconformado

Seguindo com seu relato, o jovem conta que geralmente a namorada só se preocupa em limpar a cozinha durante a tarde do dia seguinte, o que faz com que o espaço fique completamente bagunçado por um dia inteiro.

“A cozinha fica parecendo uma bagunça completa por 1 dia inteiro! Eu já tentei pedir a ela para limpar os utensílios enquanto cozinha, mas ela diz que vai fazer isso e nunca faz. Não sei mais como agir”, finaliza.

Para os usuários do Reddit, assim como a namorada está errada em esperar 24 horas para limpar a cozinha, ele também está errado em exigir que ela limpe imediatamente depois de comer.

“Existe uma grande diferença entre limpar logo depois de comer e limpar 24 horas depois. Diversas pessoas não gostam de limpar as coisas depois de um bom jantar”, comentou uma pessoa.

“Você está errado! Ela ainda está limpando, então está cumprindo com sua parte no acordo. Se quer os pratos limpos na mesma hora, faça você mesmo e não reclame. O problema é em você, não nela”, criticou outra.

“Ela poderia ao menos se comprometer a não esperar um dia inteiro para limpar a cozinha”, comentou uma terceira.