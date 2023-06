Homem aborrece esposa por ter raspado a barba sem consultá-la e foi isto que ele fez após ver sua reação

Um homem, no Reino Unido, resolveu tirar sua barba por conta do clima. Entretanto, não esperava ter uma reação de cobrança por parte de sua parceira. De acordo com ele, a recepção não foi nada positiva. Por outro lado, o aviso só não chegou antes justamente porque o impacto era aguardado. O relato foi feito em um fórum da internet.

“Hoje raspei meu rosto porque aqui no Reino Unido é úmido e abafado. Contei à minha parceira de quatro meses que o havia feito, para então ser informado de que ‘ela tinha todo o direito de saber’ e que foi uma ‘falta de comunicação’”, iniciou o desabafo na rede social Reddit, por meio do usuário u/TheOlliOne.

“O problema não é a barba, é o fato de eu não ter contado a ela antes, ou seja, eu disse que ela não tinha o direito de ficar aborrecida por eu raspar meu rosto, pois posso fazer o que eu quiser. Se alguma mudança fosse feita em seu rosto/corpo, eu não me importaria porque é seu direito fazê-lo”, continuou.

Compreensão? Nada feito

Segundo o homem, ele ainda foi repreendido pela parceira porque, para ela, se tratava da necessidade de uma comunicação entre os dois. No entanto, ele revelou ter dado seu melhor para contornar a situação com a parceira.

“Pessoalmente, não sei se estou errado, pois sou autista e minhas habilidades sociais estão atoladas no que sinto ser melhor para mim (não de uma forma mesquinha, mais como autopreservação)”, explicou ele na plataforma.

“Enviei um vídeo bem-humorado para ela explicando por que fiz isso. Ela não entendeu que não perguntei antes, pois não queria que dissesse não, mas que sim. E ela ficaria chateada comigo de qualquer maneira, então eu me esquivei dessa situação e fiz uma piada”, finalizou o desabafo no Reddit.

