Funcionários de supermercados revelam o que realmente pensam sobre os clientes com ‘confissões assombrosas’

Os funcionários de supermercado compartilharam o que realmente pensam sobre os clientes em uma série de confissões virais.

As confissões anônimas foram feitas antes do início da pandemia, mas ainda podem soar verdadeiras para alguns dos trabalhadores hoje;

Um trabalhador revelou uma série de pensamentos secretos reveladores com algum insight sarcástico, como detalhado pelo site The Sun.

Suas declarações incluíram: “Temos que perguntar se você quer ajuda com as sacolas”, “nunca me pergunte se meu horário acaba logo” e “sabemos que você sabe o que significa 10 itens ou menos”.

O trabalhador, que não foi identificado, acrescentou pensamentos como “não, não é grátis se não escanear” e “devo repreender seu filho para você?” - referindo-se a quando uma criança está fora de controle, mas o responsável parece sem noção.

Sobre um troco, outro funcionário: “Depois de colocarmos no caixa o que você nos deu, você não pode nos dar mais, porque isso significaria calcular em nossas cabeças que troco devolver a você.”

Um terceiro, por outro lado, também fez vários comentários virais.

Quando se trata de saber onde fica tudo na loja, um funcionário disse: “Às vezes nem sei onde estão as coisas.”

Uma das regalias do trabalho é ter um tempo livre quando ninguém entra: “Nos escondemos no depósito quando a loja está vazia”.

Com informações do site The Sun

