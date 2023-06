Funcionária de fast food revela tema irritante polêmico que acontece constantemente e viraliza na redes

Uma história irritante vivenciada por uma trabalhadora de atendimento ao público em uma famosa rede de fast food voltou a viralizar nas redes sociais recentemente . Sinead Poyser, uma influenciadora de estilo de vida, compartilhou sua experiência, conquistando mais de 160 mil seguidores no TikTok.

Em suas postagens, Sinead recria conversas que teve com os clientes. No entanto, recentemente ela compartilhou outra história que chamou bastante atenção, como detalhado pelo site The Sun.

Em um vídeo de cinco segundos, usando seu uniforme de trabalho, ela expressou sua frustração com os entregadores, discutindo sobre a importância das boas maneiras, que não custam nada.

Sinead descreveu situações em que os entregadores pediam produtos gratuitos no local, o que é proibido pela política da empresa. O vídeo viralizou rapidamente, alcançando mais de 90 mil visualizações e 10 mil curtidas.

Em outra postagem, Sinead recriou um encontro agradável com um cliente, enfatizando a importância de os clientes utilizarem suas maneiras e descartarem seu lixo nas lixeiras apropriadas.

Os usuários concordaram com a influenciadora, ressaltando que é fundamental que os clientes sejam educados e mantenham a área limpa.

Um usuário comentou: “Sinceramente, fico irritado quando as pessoas deixam as mesas bagunçadas e depois dizem ‘isso é trabalho deles’. É importante manter tudo arrumado e eu mesmo jogar meu lixo fora”. Essas postagens reforçaram a discussão sobre a necessidade de cortesia e responsabilidade tanto dos clientes quanto dos funcionários na indústria de serviços de alimentação.

O caso de Sinead trouxe à tona novamente a questão do comportamento dos clientes e a importância de respeitar as políticas das empresas.

Ainda de acordo com as informações, com isso, gerando debates sobre etiqueta e conscientização nas interações entre clientes e funcionários.

Com informações do The Sun