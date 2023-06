Filho descobre mentiras da mãe sobre um acidente de carro em que ele esteve envolvido

Um jovem de 19 anos ficou revoltado após descobrir que a mãe lhe contou uma série de mentiras sobre os desdobramentos do acidente de carro em que ele se envolveu. Em uma publicação no Reddit, ele desabafou sobre o ocorrido e pediu ajuda a outras pessoas.

Sem se identificar, o jovem de 19 anos conta que é o motorista secundário do carro de sua mãe e que recentemente se envolveu em um acidente. Segundo ele, o outro motorista envolvido foi multado e responsabilizado pelo ocorrido, enquanto ele precisou lidar com os trâmites iniciais, como o guincho e o primeiro contato com o seguro.

“Como minha mãe é a motorista principal, ela tratou com a seguradora por e-mail e telefone. A princípio, ela me disse que receberia apenas 15.000 do valor do carro, que é avaliado em pelo menos 40 mil, e que como eu estava dirigindo, deveria pagar os 25.000 de diferença (eu tenho só 19 anos)”.

“Acontece que eu a peguei mentindo. Em seu e-mail descobri que ela recebeu 41 mil do seguro, e eu joguei isso na cara dela”, revela o jovem.

Ele pegou outras mentiras da mãe

Seguindo com seu relato, o jovem conta que a situação não parou por aí.

“Hoje ela disse que o seguro me considerou culpado e aumentou a parcela do seguro de seu próximo carro nos próximos cinco anos por causa disso. Ela está exigindo que eu pague a diferença”.

“Como a peguei mentindo uma vez, eu liguei para a seguradora que disse que eu não fui considerado culpado pelo acidente! Minha mãe não está precisando de dinheiro, está apenas mentindo para mim novamente! Eu perdi a paciência e a chamei de mentirosa patológica, e meu pai começou a gritar comigo”!

Para os usuários do Reddit, ele não agiu errado em momento algum, enquanto a mãe está tentando se aproveitar do filho.

“Você não fez nada de errado! Que tipo de mãe tenta ferrar o filho por causa de dinheiro?”, comentou uma pessoa.

“Você não agiu errado! Tente evitar usar o carro da sua mãe e saia dessa casa tóxica o quanto antes”, sugeriu outra.