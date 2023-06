Casal se depara com figura sinistra na sala de estar ao chegar em casa e se assusta com descoberta (Reprodução/VERNALISA ROUGEUX)

Um casal resolveu sair para cumprir com algumas tarefas, deixando apenas sua cachorrinha, Georgia, em casa. Vernalisa Rougeux saiu o lar acompanhada do parceiro, passando a responsabilidade de tomar conta do ambiente ao pet. Embora o animal tenha sido beneficiado com a oportunidade de aproveitar o espaço só para ele, não ficou só por muito tempo. Relato baseado em informações do portal The Dodo.

Enquanto o casal estava fora, uma figura decidiu entrar na casa, após ter conseguido acesso pela porta de cachorro de Georgia. Ao conseguir se ambientar, prontamente se acomodou no local.

A figura era nada mais nada menos do que um abutre. Ao chegarem em casa, o casal ficou completamente chocado com o animal pousado na sala de estar. Perplexa, Rougeux não sabia o que pensar de início.

“Muitos dos piores cenários, basicamente”, disse ela ao The Dodo.

Reação do pet

Embora os donos de Georgia tenham se mostrado preocupados, a cachorrinha pareceu não ter se importado muito com a visita inusitada.

“Tenho certeza de que ela dormiu o tempo todo até que a chamamos para fora de casa”, disse Rougeux.

Assista ao vídeo captado por câmeras de segurança:

Após conduzir o animal em direção à porta com uma guarda-chuva, o abutre conseguiu ser despejado ileso.

“[Ele] derrubou uma lâmpada e algumas das minhas plantas, mas nenhum dano real”, disse ela.

Com toda a agitação, Georgia ficou assustada e decidiu se esconder por um tempo sob a caminhonete dos pais. Para o casal, a visita foi completamente chocante, haja vista que abutres não costumam surgir na época em que a visita ocorreu.

“É absolutamente histérico, olhando para trás”, disse ela.

Embora o pet tenha se assustado com a agitação dentro do lar, logo voltou ao seu estado de tranquilidade quando as coisas se normalizaram no ambiente.

“Ela voltou a dormir, como sempre”, contou a responsável do animal.