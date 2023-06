Vídeo: tempestade faz tenda e pessoas saírem voando na China

Um vídeo que circula pelas redes sociais mostra o inusitado momento em que uma tenda que está sendo segurada por várias pessoas sai voando durante uma tempestade, em um restaurante de Yichang, na China.

O mais estranho é que um grupo de pessoas se pendurou no suporte da tenda para evitar que o forte vento a levasse a acabou sendo arrastada para cima junto com a barraca.

O vídeo mostra o exato momento em que os clientes se agarram ao suporte da barraca e o vento começa a levantá-la. Mesmo com muitas pessoas segurando, o toldo voa e as imagens mostram as pessoas soltando e caindo de altura considerável. Apesar do susto, os fregueses foram levados para o hospital local e apresentaram apenas ferimentos leves, nenhum deles corre risco de vida, de acordo com funcionários do governo municipal.

De acordo com autoridades locais, a forte ventania que atingiu a região foi de nível 11 na Escala de Beaufort, considerada a segunda mais forte, com ventos entre 103 e 117 km/h, só perdendo para a categoria ‘furacão’.

O Departamento meteorológico de Yichang já havia emitido alerta na região para risco de chuvas fortes com ventos, e além do caso do restaurante houve registro no dia de queda de edifícios, árvores e alagamentos em vários locais.