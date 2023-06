Vídeo: homem se apaixona por prostituta e faz declaração de amor que termina de forma inusitada

Esta é a típica situação que possivelmente já foi retratada em uma obra de ficção, mas que nesse caso aconteceu na vida real e repercutiu entre os internautas através de um vídeo. Vamos entender melhor?

Para quem está curioso, um homem do México se apaixonou por uma trabalhadora do sexo e resolveu se declarar para a mulher, com a ideia de que poderiam ter algo sério, melhor dizendo, um possível relacionamento.

Ao analisar o vídeo, pode-se conferir o momento em que o sujeito, cuja identidade não foi revelada, chega ao local e faz a sua declaração, com direito à serenata com mariachis, um urso de pelúcia e um buquê de flores.

Totalmente apaixonado, o homem se ajoelha para fazer a proposta para sua amada que, para a sua tristeza, recusa o pedido e fecha a porta de seu local de trabalho.

Como possivelmente muitos esperavam,o registro viralizou e recebeu diversos comentários de internautas, dentre eles:

“Ela não queria nada”;

“Como sempre, as mulheres estão rompendo o coração”.

E então, quer ver o registro que repercutiu? Assista abaixo ao vídeo divulgado no TikTok. (Caso não consiga visualizá-lo, não se preocupe e basta que acesse o link).

