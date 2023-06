Sem dinheiro, estrela do OnlyFans usa peça íntima para pagar motorista de app

Conhecida por publicar vídeos sensuais em seu perfil no TikTok e em sua página no OnlyFans, a modelo Daiane Tomazoni viralizou novamente após registrar a forma inusitada que usou para pagar uma corrida de aplicativo.

Conforme a Quem, o momento do “pagamento” foi publicado por Daiane em seu perfil no TikTok, mantendo todo cuidado para não possibilitar a identificação do motorista. No entanto, os registros publicados por ela foram retirados da plataforma de vídeos.

Segundo a reportagem, Daiane decidiu realizar o pagamento inusitado depois que sua conexão de internet parou de funcionar no momento de pagar a corrida com um pix. Sem cartão ou dinheiro na bola, ela perguntou se o motorista poderia aceitar o pagamento de outra forma.

“Estou te dando a minha calcinha... não sei se você é comprometido e se pode aceitar”, comenta ela no vídeo, recebendo a resposta do motorista pouco tempo depois: “Vou te dar cinco estrelas (na avaliação do aplicativo)”.

‘Saiu no lucro’

As publicações de Daiane sobre o pagamento inusitado rapidamente viralizaram no TikTok e chegaram a ser compartilhadas antes de serem derrubadas pela rede social. Ao todo, os registros chegaram a ultrapassar a marca de 1 milhão de visualizações.

Apesar da solução ter funcionado, Daiane garante que saiu no prejuízo com o pagamento: “Como trabalho com a produção de conteúdos, muitas pessoas acabam comprando calcinhas que uso e normalmente os valores são bem mais altos do que aquela corrida. Na verdade, daria pra fazer umas dez corridas com o valor normal de uma calcinha minha”.

Entre os comentários, diversos motoristas se ofereceram para receber o mesmo tipo de pagamento por suas corridas, mas ao que tudo indica foi realmente uma situação única.

Daiane se tornou famosa na plataforma de conteúdo adulto como sendo “A Musa dos Gols da Seleção Brasileira”, pois durante a competição a cada gol marcado pela seleção ela enviava fotos íntimas para seguidores e também para os autores dos gols. A ideia polêmica levou Daiane ao estrelato a tornou conhecida ao redor do mundo.

