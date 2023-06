Noiva se irrita com “presentes baratos” em seu casamento

O relato de uma noiva viralizou no Reddit e gerou uma série de críticas para a mulher. Na publicação em questão, a noiva reclama do valor dos presentes de casamento entregues por seus convidados.

Sem identificar a noiva, o relato, que foi incialmente compartilhado no Facebook, revela a opinião sincera da mulher a respeito do valor gasto por seus convidados com os presentes. Sem poupar críticas, ela diz que esperava ao menos que o valor dos presentes pagasse o gasto que ela teve com cada um dos convidados.

“Eu deveria apenas ser grata pelas pessoas gastarem seu dinheiro para ir ao meu casamento, mas não vou mentir. Pagamos caro e eu estava esperando alguns presentes em dinheiro. Não esperava cobrir o gasto total do casamento, mas ao menos o valor gasto com a refeição de cada pessoa que foi”.

“Além da lista eu também tenho um fundo de reserva para a lua de mel, os presentes variam de 50 a 400. Acontece que a maioria das pessoas comprou em torno de 50 em seus presentes e nada a mais”.

Ela ficou inconformada

Seguindo seu relato, a noiva informou estar magoada já que, até o momento, só recebeu presentes de valor baixo, e questionou outras noivas se isso é “algo comum”.

“Eu só queria entender se é algo como ‘dou um presente barato agora’ e depois ganho algum cartão com valor em dinheiro. Estou acostumada a dar presentes generosos em casamentos e está sendo desapontador ver as pessoas comprando só os itens mais baratos da minha lista!”.

“Isso é ainda mais irritante porque as pessoas que estão gastando menos são as que não vão gastar com viagem e hospedagem para o meu casamento”, finaliza.

Leia também: Noiva se irrita após sogra querer mudar a data do casamento: ‘Quer mandar em tudo’

Para os usuários do Reddit, ela realmente está esperando mais do que deveria.

“Se você não pode pagar pelo casamento, não case! Pare de esperar que os outros paguem algum valor para suprir seus gastos”, comentou uma pessoa.

“Parece egoísmo da sua parte esperar que os convidados comprem presentes e ainda façam alguma doação em dinheiro”, finalizou outra.