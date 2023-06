Noiva se irrita após sogra querer mudar a data do casamento: ‘Quer mandar em tudo’

Uma jovem noiva está precisando lidar com algumas situações complicadas envolvendo sua sogra. Conforme seu relato, compartilhado no Reddit. a mãe do noivo está insistindo em pedir que o casal altere a data do casamento para se adequar a agenda dela.

Sem se identificar, a noiva conta que está noiva há 3 anos e que não tinha pressa de casar por conta de seu trabalho como militar, o que a fazia passar períodos longe de casa. No entanto, depois que se estabilizaram e passaram a morar juntos, eles deram início ao planejamento do casamento.

“Escolhemos a data e confirmamos que estava disponível com o local e fornecedores que gostaríamos de ter presentes em nosso casamento. Tudo parecia certo até que ele contou a data para sua família”.

“A mãe do meu noivo ligou há 1 semana pedindo para adiantar a data do casamento em 2 semanas antes para coincidir com as férias escolares, e meu noivo disse que iria verificar”, conta a noiva.

Ela não quer mudar a data

A noiva então revela que ficou magoada quando soube das intenções do companheiro de atender ao pedido da mãe.

“Senti que era retroceder no planejamento e que quando começamos a fazer isso por uma pessoa, ela tende a forçar outras solicitações. Eu tenho família e irmãos que estão em idade escolar e eles não pediram por isso”.

“Nós discutimos e meu noivo disse que eu não estou comprometida com nosso casamento, eu então fiquei de entrar em contato com os fornecedores. Depois disso, minha sogra ligou novamente e pediu para trocar o mês do casamento. Até agora, parte dos fornecedores não estão disponíveis para a data desejada por ela e estou chateada por meu noivo não ter imposto limites. Sinto que deveria ser nossas escolhas, não as dela”, finaliza.

Para os usuários do Reddit, ela não deve mudar a data do casamento para agradar a sogra.

“Diga a ela que entrou em contato com os fornecedores e que a data sugerida por ela não está disponível”, comentou uma pessoa.

“Nunca mude nada do seu casamento para agradar outras pessoas”, finalizou outra.