Mulher fica chocada com o que vê ao olhar dentro de caixote com fita adesiva: ‘Meu coração afundou’ (Reprodução/Facebook)

Uma mulher chamada Carla Stowe estava em casa quando percebeu certa agitação por parte de seus cachorros. A atitude dos pets se tratava de um aviso, que logo a alarmou. O relato foi extraído com base em informações do portal The Dodo.

Stowe, que faz parte de uma instituição que resgata animais, logo pegou sua lanterna e saiu para pesquisar a razão da agitação dos pets em seu quintal.

Com a mira da lanterna em busca do alarme vindo de seus pets, ela logo encontrou um objeto misterioso: uma caixa amarela presa com fita adesiva que estava abandonada na grama. Ao olhar para dentro do caixote, notou um par de olhos a encarando.

“Eu podia ver seus olhos, mas não tinha certeza do que havia no caixote”, disse Stowe ao The Dodo.

Triste descoberta e destino traçado

Ao se aproximar do objeto, Stowe tentou identificar o dono do par de olhos. No entanto, soube de quem se tratava só de ouvir os ruídos.

“Sua cabeça estava baixa, mas eu podia ouvir a batida constante de sua cauda”, disse Stowe.

A mulher removeu as fitas e as abraçadeiras que prendiam a caixa e finalmente se deparou com um lindo cãozinho do lado de dentro.

“Quando percebi que era um pit bull, meu coração afundou”, disse a mulher.

Embora Stowe tenha ficado feliz por conseguir resgatar o cãozinho em um bom estado, estava furiosa por alguém tê-lo abandonado daquela forma.

Mais tarde, o cãozinho, agora nomeado de RD, foi internado na instituição de resgate onde sua resgatadora trabalha. Em processo de adaptação no local, RD se prepara até que esteja pronto para encontrar uma nova família.

“Ele está se ajustando lentamente”, disse Stowe. “Nós o apresentamos a alguns dos outros que residem aqui.”

“Seu futuro será brilhante”, completou.