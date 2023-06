Mulher é criticada por não permitir que a cunhada cuide de sua filha durante um casamento

Uma mulher está passando por momentos tensos em seu relacionamento depois de se recusar a deixar a cunhada cuidar de sua filha. Conforme seu relato, publicado no Reddit, ela ficou incomodada com o comportamento da irmã do marido ao cuidar da filha do casal em outra ocasião.

Sem se identificar, a jovem mãe conta que recentemente foi convidada para o casamento de seus amigos, mas que por ser um casamento sem filhos precisou fazer alguns arranjos e contava com o apoio da mãe para olhar sua filha, de 2 anos de idade.

“Tudo ia bem até que minha irmã quebrou o pé e precisou do apoio da minha mãe durante sua recuperação”.

“Acontece que meu marido queria que sua irmã tomasse conta da bebê, mas eu recusei na mesma hora! Da última vez ela deixou nossa filha nos vizinhos enquanto foi ver um filme com seu namorado! Apenas bateu na porta deles, largou nossa filha lá sem nenhuma explicação e saiu. Felizmente temos bons vizinhos que acolheram e cuidaram da nossa filha”, revela a mulher.

Ela não se sente segura

Seguindo com seu relato, a mulher conta que desde então não permitiu mais que a cunhada ficasse de babá para a filha do casal, mas o marido decidiu bater de frente com ela.

“Ele disse que eu deveria abrir uma exceção para o casamento, mas não quero porque será a 3 horas de distância e estou com medo de acontecer algo enquanto estamos lá”.

“Sugeri uma babá e disse que eu pagaria, mas meu marido não quer uma estranha cuidando da nossa filha e insiste que a irmã cuide dela. Eu não mudei de opinião e nem meu marido, que acabou cancelando nossa presença no casamento e assumiu uma postura passivo-agressiva comigo, só respondendo na base do sarcasmo”, finaliza a mulher.

Para os usuários do Reddit, ela tem diversos motivos para não confiar na cunhada.

“Seu marido quer colocar sua filha em risco sob cuidado de pessoas irresponsáveis apenas para ir a um casamento. Você não agiu errado”, comentou uma pessoa.

“Sua cunhada se mostrou irresponsável e não é capaz de cuidar de uma criança. Fique firme em sua decisão”, finalizou outra.