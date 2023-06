Homem se senta em vaso sanitário e percebe que é observado por cobra de 10 kg; vídeo após momento chocante impressionou

Em alguns lugares do mundo, a convivência com cobras é mais frequente do que muitos imaginam e podem render situações inusitadas, mas que também chocam as pessoas.

Esse é o caso de Queensland, na Austrália, lugar em que as pítons podem dividir espaços com o humanos e, por isso, existem equipes de resgate que cuidam desses animais 24 horas e sete dias por semana.

Esse é o trabalho de Anthony Jackson, do serviço de captura de cobras Hudson Snake Catching, que recebeu uma ligação desesperada recentemente e publicou o vídeo após o momento chocante vivido por um morador da cidade australiana.

O cliente relatou que estava sentado no banheiro e teve o maior choque de sua vida quando avistou os olhos penetrantes de uma visitante inesperada no box. Se tratava de uma píton de 10 kg.

O susto foi grande, mas o profissional o capturou com facilidade, confessando que a cobra apenas ficou “brava” por sair de perto da lâmpada, onde estava se esquentando confortavelmente.

“Atrás da casa, eles cortaram muitas árvores e, independentemente de morar ou não naquela propriedade, ela foi perturbada”, disse o profissional que resgatou a píton.

De acordo com o News Australia, a cobra teve que atravessar a estrada e subir em uma árvore que tinha galhos que davam para o telhado da casa.

“Entrou no telhado e como sempre tem roedores comeu e depois por causa do frio encontrou a lâmpada do banheiro”, explicou.

O mais engraçado em toda a situação foi o fato de o dono da casa ter uma píton de estimação, mas ainda se assustar com o intrusa de 1,80 metros em seu banheiro.

Apesar de seu grande tamanho, as pítons não são venenosas. Elas apenas são cobras curiosas, mas geralmente inofensivas para os humanos.

Confira o vídeo: