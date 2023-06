Homem dá um basta em namorada após comportamento ‘irritante’ e a acusa de ser mentirosa

Um homem revelou ter se irritado com a namorada, enquanto estavam em uma reunião de amigos. De acordo com ele na internet, sua parceira costuma carregar um hábito que ele não gosta, mas sempre suportou. Entretanto, uma atitude tomada por ela foi a gota d’água dado certo momento.

“Minha namorada tem esse hábito irritante de falar em meu nome. Ela assume como estou me sentindo e então diz isso para as pessoas, que ‘[meu namorado] se sente assim’ ou ‘[meu namorado acredita em xyz’. Normalmente, eu a confrontaria em particular e diria que isso não está bem, mas ela continua fazendo isso. Creio que ela pensa que me conhece muito bem ou algo assim, mas é irritante como o inferno por causa de como sou deturpado”, desabafou, por meio do usuário u/Secure_Stress_8395 no Reddit.

“De qualquer forma, no fim de semana passado assistimos a este filme com nossos amigos na casa de um amigo. Eu estava muito envolvido com o filme e amando as batidas da história e a cinematografia, enquanto literalmente via minha namorada conversando durante o filme, e até checando o telefone dela, mas não disse nada porque não é da minha conta”, continuou.

O problema começou quando o filme teve seu fim.

Leia mais um relato:

Homem dá um basta em comportamento da namorada

Segundo o autor do relato, o final do filme foi triste e alguns de seus amigos começaram a chorar, incluindo sua namorada. Após o encerramento, todos falavam sobre o desfecho, mas ele resolveu não participar, pois ainda refletia sobre a produção.

“Alguns de meus amigos ficaram meio confusos porque eu não estava dizendo nada. Quando estava prestes a explicar o porquê, minha namorada disse: ‘Oh, [meu namorado] realmente não entende esse tipo de filme, acho que ele não é muito sensível emocionalmente’”, contou.

“Normalmente isso não me incomodaria tanto, mas eu tenho essa reputação de ser insensível e de coração duro que não é verdade e estou tentando perder, então fiquei muito chateado e chamei minha namorada de mentirosa”, desabafou.

Durante a viagem na volta pra casa, a mulher ficou brava pela exposição e o irritou ainda mais.

“Fiquei bravo e disse que isso não teria acontecido se ela não tentasse falar em meu nome. Agora não estamos falando um com o outro”, finalizou.