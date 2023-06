Um caso viral ganhou destaque novamente nas redes sociais. Dessa vez, trata-se de uma funcionária de um supermercado que compartilhou uma série de relatos no TikTok revelando algumas das coisas mais nojentas que encontrou no estabelecimento.

Segundo o site The Sun, Chelsea Jones, trabalhadora de uma rede famosa, expôs descobertas bizarras enquanto organizava prateleiras e fazia a limpeza da loja, e alguns desses itens são realmente repugnantes.

Entre as descobertas, havia itens que os clientes aparentemente decidiram não comprar e simplesmente abandonaram em outros lugares, como uma lata de refrigerante na seção de meias. No entanto, outras descobertas foram bastante perturbadoras. Em um dos vídeos, Chelsea mostra ter encontrado um coletor menstrual no chão da loja e o que parece ser um preservativo no banheiro.

Funcionária de supermercado revela as coisas mais nojentas praticadas por ‘clientes abusados’

Em diversos vídeos, ela revela ter encontrado roupas íntimas usadas espalhadas pela loja, inclusive uma vez nos provadores com o chão coberto de urina. Essa revelação chocou os usuários, muitos dos quais se questionaram por que alguém não usaria simplesmente as instalações sanitárias da loja.

Em uma descoberta particularmente estranha, Chelsea encontrou uma lata de feijão que havia sido derramada e deixada por toda a seção de roupas, levantando a questão de como isso aconteceu e por que o cliente não comunicou um membro da equipe. Além disso, ela mostra uma peça não identificada, possivelmente coberta de chocolate, calda marrom ou algo ainda pior.

Além dessas ocorrências, Chelsea também encontrou produtos violados e embalagens abertas, com os itens dentro sendo roubados. Segundo relatos, os vídeos de Chelsea se tornaram virais no TikTok, com um deles alcançando mais de 3,5 milhões de visualizações.

É importante ressaltar que essas informações foram obtidas do site The Sun.

CONFIRA TAMBÉM:

Sequência impacta ao mostrar força de onça-pintada ao capturar jacaré gigante no Pantanal: confira registro impressionante

Vídeo impressiona ao flagrar momento em que onça captura presa perigosa durante ataque no Pantanal