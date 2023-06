Família se revolta e não poupa críticas ao cardápio escolhido por noivos: ‘Deveria ser tradicional’

Uma noiva decidiu abrir o jogo sobre algo que aconteceu em seu casamento, há 10 anos, e ainda a incomoda até os dias de hoje. Em uma publicação feita no Reddit ela revelou que alguns familiares, que ela nem mesmo conhecia, foram extremamente críticos em relação ao cardápio escolhido por ela e pelo noivo no dia do casamento.

Sem se identificar, a noiva conta que se casou em Beirute, no Líbano, e contou com a presença de alguns parentes distantes que ela não conhecia, eles foram convidados como uma forma de agrade os pais.

“Acontece que durante o casamento eles fizeram questão de me dizer que odiaram a comida! Eles esperavam comida tradicional libanesa e me disseram, que era imprudente escolher um cardápio com base no meu gosto e não no da maioria dos convidados”.

“Na hora eu e meu marido apenas nos desculpamos pelo jantar não ser do agrado deles e seguimos com a festa normalmente, sem pensar que teríamos problemas com isso”, conta.

Ela se surpreendeu ao descobrir a solução dos familiares para o problema

Segundo a noiva, tudo mudou de cenário quando ela e o marido começaram a passar de mesa em mesa para cumprimentar os convidados e eles perceberam que os parentes em questão tinham pratos diferentes em sua mesa.

“Aparentemente estava acontecendo um casamento no salão de festas ao lado e estavam usando um bufê de comida a vontade. Meus parentes iam buscar comida lá e voltavam para o nosso casamento”.

“Além disso, eles estavam pedindo e incentivando os outros convidados a fazerem o mesmo! Fiquei envergonhada na época, mas depois só consigo rir da situação”, finaliza a noiva.

Entre os usuários do Reddit, a surpresa não foi tanta, já que outros relataram situações parecidas.

“Isso parece com o que um dos padrinhos do meu casamento fez! Ele ficou tão bêbado que pegou um carrinho de golf e foi parar em outro casamento na mesma propriedade”, contou uma pessoa.

“Fico feliz que você consegue rir da situação! Eu teria cortado contato com essa parte da família no mesmo momento”, comentou outra.