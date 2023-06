Voltou a viralizar nas redes sociais o caso de uma funcionária de uma rede famosa de fast food chamada Sinead Poyser, que compartilhou um vídeo no TikTok revelando algo irritante que os clientes sempre fazem. Sinead, que possui 160,3 mil seguidores e 8,6 milhões de curtidas, regularmente compartilha vídeos revelando sua experiência de trabalho no fast food.

O vídeo em questão gerou uma grande polêmica, como detalhado pelo site The Sun.

No vídeo, Sinead representa uma situação comum envolvendo clientes. Ela alterna entre atuar como cliente e como membro da equipe do restaurante. No papel de cliente, ela pede uma batata frita média e um suco de laranja, mas pede que as batatas não tenham sal.

Sinead, no papel de funcionária da rede, responde: “Sim, tudo bem” e comunica à outra funcionária na cozinha: “Uma batata frita sem sal”. Essa funcionária se revolta com a solicitação.

Trabalhadora revela ‘pedido irritante’ feito por clientes que sempre deixa toda a equipe ‘absolutamente enlouquecida’

Em seguida, Sinead entrega o pedido ao cliente e pergunta se há algo mais que possa ser feito. O cliente responde pedindo sal para as batatas fritas.

Nesse momento, o suposto funcionário que fez as batatas sem sal entra correndo e questiona: “Espere aí, eu ouvi direito? Você quer sal?”.

O vídeo causou revolta entre a equipe do restaurante e viralizou nas redes sociais, já contando com mais de 2,5 milhões de visualizações.

Outros funcionários da rede também se identificaram com a frustração de Sinead. Uma pessoa comentou: “Eu realmente choraria”. Outro acrescentou: “Odiava quando os clientes faziam isso”. Outro funcionário afirmou: “Isso acontece comigo o tempo todo, meu Deus”.

