Sogra cria tensão com a nora por conta da ex-namorada de seu filho

Uma jovem está tendo que lidar com alguns problemas envolvendo a mãe de seu companheiro e a ex-namorada dele. Segundo seu relato, publicado no Reddit, a mãe do rapaz insiste em manipular os sentimentos dela com relação à ex-namorada do filho.

Em seu relato, a jovem explica que seu companheiro, com o qual namora a 1 ano e meio, teve uma namorada antes dela que é a melhor amiga de sua irmã. O relacionamento entre eles ocorreu durante a pandemia e as coisas terminaram de forma amigável, sendo que a mulher em questão será uma das madrinhas de casamento da irmã do homem, que se casa no próximo ano.

“Nós nos conhecemos durante o noivado, mas eu não estou interessada em manter qualquer tipo de relacionamento com ela, o que complica as coisas são as atitudes da mãe do meu namorado, que constantemente faz comentários que deixam a entender que eu estou prestes a ter um colapso de ciúme da ex-namorada dele”.

“Eu entendo que ela possa até estar preocupada, mas no último final de semana ela exagerou e tornou as coisas mais difíceis para mim. Ela não entende que parece que está me diminuindo enquanto tenta se deixar confortável com a situação”, revela.

Ela tem o apoio do companheiro

Seguindo com seu relato, a jovem revela que seu namorado está ciente da situação e que vem tentando dar pequenos conselhos à mãe para fazê-la entender que ela piora a situação quando faz estes comentários.

“Ele também se sente mal por causa disso já que foi um relacionamento de apenas 6 meses e está tentando descobrir com lidar com isso”.

“Eu só não quero ter um relacionamento próximo com a ex dele e minha sogra está me fazendo não querer ter um relacionamento com ela também. É errado eu pedir ao meu namorado que tente estabelecer alguns limites com sua mãe?”, questiona a jovem.

Leia também: Ela proibiu a mãe de ficar perto de sua filha e afirma ter motivos

Para os usuários do Reddit, ela está no caminho certo e deve continuar agindo dessa forma.

“Você está correta, converse novamente com seu namorado e explique a situação”, comentou uma pessoa.

“Sua sogra está criando emoções que não existem, então não alimente isso. Mostre para ela, com ações, que você não se importa e não tem esses sentimentos”, finalizou outra.