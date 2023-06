Sacrifício? Web não se cala após homem exigir que namorada corte o cabelo a fim de facilitar seu trabalho; veja o que ela fez

Após uma mulher desabafar sobre a exigência de seu namorado para que ela cortasse o cabelo, diversos internautas reagiram na web. O homem desejava vê-la de cabelo curto para facilitar seu trabalho.

“Eu tenho cabelos muito compridos que vão até as costas. São cerca de 60 centímetros de cabelo. Sempre foi um grande motivo de orgulho para mim, porque gasto uma boa quantia de dinheiro mantendo e cuidando do meu cabelo”, disse a mulher no Reddit, por meio do usuário u/Glad_Cause9006.

Segundo a mulher, ele sempre a pressionava para que cortasse, mas tem sido ainda mais insistente nos últimos dias. A exigência de abrir mão do comprimento dos fios se dava pelo trabalho de limpar o cabelo que caía sob o chão.

“Ele diz que, embora seja o responsável pela limpeza, eu deveria ser responsável pelo meu cabelo e, se cair tanto, deveria pensar em cortá-lo. Mas ele não quer que eu diminua uns 2 ou 5 centímetros, ele quer que eu corte METADE dele, então ficaria logo atrás dos meus ombros. Não estou disposta, mas ele insiste que eu deveria”, desabafou.

Embora houvesse pressão, ela tomou sua atitude e resolveu não tocar nos fios. “Não vejo necessidade de cortá-lo”, disse.

Web não se cala

Com a repercussão na plataforma, diversos internautas criticaram a atitude do namorado por ter exigido que sua parceira cortasse o cabelo.

“A maioria das mulheres com cabelos extremamente longos é muito apegada a ele. Presumo que você não seja diferente, então ele está pedindo um sacrifício muito grande aqui. Eu posso ver onde seu namorado tem razão. Eu só acho que tem que haver um compromisso melhor aqui. Como um aparte, não acho que cortá-lo pela metade realmente fará uma grande diferença”, escreveu um internauta.

“Eu adoraria ouvir sua explicação de como é muito mais difícil aspirar um único fio de cabelo de 24 polegadas do que um fio de cabelo de 12 polegadas. Meu aspirador pode lidar com qualquer um”, comentou um usuário da rede social.

“Eu tenho cabelo acima dos meus ombros… cai constantemente e está em toda parte. Cortar não vai parar o derramamento. Sou altamente alérgico a poeira, mas moro sozinho, então, quando limpo, uso máscara, uso óculos e uso luvas / mangas compridas. Talvez tente isso para ajudar mais na limpeza? E se você REALMENTE não pode ficar perto do pó, talvez tente limpar o cabelo sempre que puder. Mas você absolutamente não é idiota por querer manter seu cabelo. Cortá-lo não resolverá o problema, mas agora você também ficará infeliz”, observou um internauta.

