Pais de bebê flagram cachorro pela babá eletrônica e descobrem comportamento inusitado do pet

Um cãozinho inteligente chamou a atenção de seus pais, ao apresentar um comportamento inusitado. Nomeado como Berkley, o pet mora com a proprietária Christine Jo Miller, o marido e a filha, Elainey. Relato baseado em informações do portal The Dodo.

Quando Elainey ainda era um bebê, Miller ficou preocupada com a energia do cãozinho “ser demais” para a pequena. Entretanto, ela não esperava que ambos se dariam muito bem.

“Eu costumava ter limites muito distantes para ele com ela, já que ele é tão grande”, disse Miller ao The Dodo. “Mas a única coisa que a faria feliz era ele estar na sala. Então, uma vez que demos a ele o OK para estar perto dela ... [nós] percebemos o quão gentil ele realmente é.”

Comportamento inusitado

Quando Elainey tinha por volta dos oito meses de idade, seus pais a monitoravam por meio de uma babá eletrônica. No entanto, a tarefa de manter os olhos no bebê acabou sendo expandida. Ao assistir as imagens, perceberam que Berkley checava em Elainey enquanto ela dormia.

“Nós o pegamos no segundo em que pegamos as câmeras”, disse Miller. “Era como se ele soubesse que tinha um trabalho a fazer e que era cuidar dela.”

Embora os pais de Elainey sempre ficavam por perto, para evitar que Berkley perturbasse o sono do bebê, o pet desejava apenas garantir que tudo estava bem.

“Ele nunca fez nada maluco”, disse Miller. “[Ele] apenas faz o check-in, se vira e sai, então eu sei que é seu dever fazer como parte da família.”

Amizade fortalecida

Agora com cinco anos de idade, Elainey sabe que cresceu ao lado de um melhor amigo.

“Eu disse a ela que ele a verifica para mantê-la segura à noite”, disse Miller. “Ela apenas sorriu e disse: ‘Awwwww.’”

Claramente, a amizade entre os irmãozinhos acabou sendo algo natural.

“[A amizade deles] ainda está florescendo!” Miller disse. “Vivemos em 30 acres agora e ele segue ela e seus irmãos aonde quer que vão. Ele é tão protetor como sempre. Ele ama todos os seus bebês muito!”