Mãe se desespera ao descobrir que filha gastou quase R$ 300 mil de poupança em joguinhos de celular

Qual seria sua reação se descobrisse que seu filho gastou o equivalente a quase R$ 300 mil economizados em uma poupança, investindo o dinheiro em joguinhos de celular? Se este questionamento te deixou curioso, saiba que foi justamente a situação que aconteceu com uma mãe da China e que repercutiu internacionalmente.

Segundo detalha o portal Clarín, durante 4 meses, uma adolescente de 13 anos gastou cerca de ¥ 430 mil yuans, equivalente a R$ 291.931,53 (câmbio de 13 de junho de 2023, às 12h07, horário de Brasília), tanto na compra de jogos de celular quanto na aquisição de recursos internos dos aplicativos.

Durante todo o período em que utilizou o dinheiro economizado, a menina aprendeu a apagar o histórico de compras do celular, este que foi um dos motivos para que a mãe não descobrisse o que estava acontecendo. No entanto, tudo foi revelado após a escola notificar os pais da adolescente, afirmando que ela passava boa parte do tempo utilizando o aparelho.

Menina revelou o porquê gastou tanto dinheiro

À mãe, a adolescente afirmou que se sentiu pressionada pelos colegas caso algum deles contasse a aquisição de jogos que vinha fazendo, então resolveu “compensá-los” utilizando o cartão para a compra de games para os companheiros de turma. “Quando meus amigos me pediram para pagar os jogos, eu paguei, mesmo me sentindo desconfortável”, relatou.

Por fim, a mãe confessou ter dado a senha do cartão para a filha, para que a adolescente utilizasse em alguma situação de emergência, mas nunca imaginou que ela gastaria o dinheiro de tal forma.

