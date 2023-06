Jovem recebe cobrança por participação em um evento no qual não compareceu

Um jovem ficou inconformado ao ser cobrado para pagar por sua parte em um evento ao qual não compareceu. Desabafando no Reddit, ele conta que até mesmo chegou a esquecer do evento devido a problemas pessoais.

Sem se identificar, a pessoa em questão conta que recebeu o convite para o aniversário de um amigo por meio dos Eventos do Facebook. Na ocasião, ele não se atentou aos detalhes, mas acabou confirmando presença e “deixando de lado”.

“Acontece que minha situação era diferente naquele momento. Eu passei por momentos ruins e fiquei sem trabalhar por diversas semanas, o que desestabilizou minha vida financeira. Além disso, desde que respondi o convite não entrei mais no Facebook, e até mesmo perdi o dia do evento”.

Segundo o jovem, quando o evento aconteceu, ele nem se lembrou de comparecer ainda mais por estar fora da cidade, ele só não esperava ter grandes problemas com isso nos dias posteriores.

Ele está sendo cobrado para pagar sua parte

Em seu relato, o jovem explica que no tempo entre sua resposta e o dia do evento, aparentemente o organizador coletou uma quantia de cada participante que confirmou sua presença, pois além dele outras pessoas confirmaram presença e não apareceram.

“Eles reservaram o espaço baseado na quantidade de pessoas que confirmaram presença, e quando recebi a cobrança me espantei. O que ele está pedindo vai além do que eu pagaria se fosse reservar um local como aquele sozinho”.

“Não tenho ideia de como agir em uma situação como essa. Sou um pouco desorganizado e me envergonho disso, mas eu não lembrei do evento por todo nervoso e por não usar o Facebook constantemente. Eu também não teria confirmado presença se soubesse que os custos seriam divididos, eu agiria errado se me recusasse a pagar?”, questiona o jovem.

Para os usuários do Reddit, tudo depende do momento em que ele foi informado sobre precisar pagar.

“Se você sabia que o valor seria dividido e ainda assim confirmou presença, você precisa pagar. Se a divisão do valor foi algo feito após isso e sem comunicação prévia, você não deve pagar”, comentou uma pessoa.

“Se o valor fosse determinante para sua resposta e informado após a confirmação, eu não pagaria”, finalizou outra.