Rose Montoya, uma influenciadora digital trans, foi definitivamente banida da Casa Branca, após mostrar seus seios durante a festa do Orgulho LGBTQIAP+, do presidente dos EUA, Joe Biden. A ativista, de 27 anos de idade, foi impedida de adentrar na mansão executiva na terça-feira (12) após fazer topless no evento.

Montoya teria se encontrado com Biden no South Lawn em uma festa do Orgulho, no último sábado (10). Logo depois, a ativista teria feito um topless em vídeo no evento. A influencer foi proibida de entrar na Casa Branca assim que o registro tornou-se viral, nesta terça-feira (13).

Influencer trans é banida da Casa Branca após mostrar os seios em festa do Orgulho LGBTQIAP+ (Reprodução/Instagram @therosemontoya)

Em uma declaração ao TMZ, um porta-voz da Casa Branca a acusou de ter desrespeitado a etiqueta básica e estará fora de eventos futuros promovidos no local. “Esse comportamento é inapropriado e desrespeitoso para qualquer evento na Casa Branca”, disse.

Leia mais:

“Não reflete o evento que organizamos para celebrar as famílias LGBTQI+ ou as outras centenas de convidados presentes. Os indivíduos no vídeo não serão convidados para eventos futuros”, completou.

Encontro com Joe Biden

A influencer se encontrou com o presidente dos EUA, antes de gravar o vídeo fazendo topless.

“É uma honra. Os direitos trans são direitos humanos”, disse Montoya ao democrata enquanto apertavam as mãos. Mais tarde, a ativista fez uma publicação do momento em suas redes sociais.

“Tive a honra de participar do White House Pride, o maior da história onde a bandeira do orgulho foi hasteada pela primeira vez. Isso é alegria trans. Estamos aqui na casa branca assumidamente trans, queer e pretos”, escreveu.

Ao se deparar com a reação do público nas redes sociais antes mesmo de ser banida, na segunda-feira (12), a influenciadora digital negou que suas ações foram inapropriadas. Ela ainda alegou que as pessoas se quicando com seu topless estão apenas afirmando que ela é uma mulher.