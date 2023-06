Voltou a viralizar nas redes sociais recentemente o caso de um homem de 21 anos que foi atingido por uma pedra na cabeça no bairro Rebouças, localizado em Curitiba, após tomar uma atitude in com uma jovem, como detalhado no Twitter pela página Crimes Reais, em nova postagem.

De acordo com as informações passadas ao Corpo de Bombeiros pelo próprio jovem, na data do ocorrido, ele teria sido agredido logo após pedir uma moça que conheceu na rua em namoro.

Homem pede jovem em namoro e ela dá uma pedrada na cabeça dele como resposta

“Ele relatou que encontrou a menina andando pela rua e quis namorar com ela, e a moça deu uma pedrada na cabeça dele. Os dois não se entenderam. Para ele não deu certo”, relatou o sargento Batista, do Corpo de Bombeiros, na data.

O jovem relatou que queria passar o dia dos namorados, com um novo amor. Não teve ferimentos graves, apenas um corte na região do crânio, e foi encaminhado para o Hospital de Cajuru para realizar um curativo.

Ainda de acordo com as informações, o caso voltou a viralizar. “Assediou a garota e levou uma pedrada”, comentou um usuário.

No entanto, a jovem não foi localizada para esclarecer exatamente o que ocorreu. Confira postagem

