Homem é ‘abraçado’ após se negar a ceder assento para mulher com bebê de colo: ‘Pensei que era o fim’ (Reprodução/Pixabay - RyanMcGuire)

Um homem de 24 anos de idade resolveu compartilhar um ocorrido na internet e recebeu apoio da web. Após revelar que se negou a ceder seu assento em uma viagem de avião, acabou sendo ‘abraçado’ pelo público. Em viagens aéreas, é comum haver compra de lugares antes do embarque.

“Eu namoro com minha namorada Millie há cerca de 2 anos. Bem, alguns meses atrás, houve uma emergência familiar e minha parceira teve que voltar para seu condado natal na Austrália”, iniciou o relato no Reddit, por meio do usuário u/ItsgoindownTA.

“Eu não a tenho visto muito além do facetime e mensagens de texto. Depois de um tempo, decidimos que eu desceria para visitá-la. Eu moro nos EUA e moro em Los Angeles e o alcance do voo seria de 16 horas”, continuou.

Ao embarcar no avião, ele revelou ter colocado seus fones de ouvido e selecionado algo para assistir. Em seguida, uma mulher com bebê de colo se aproximou.

“Ela pede que troquemos de lugar, já que meu assento é um dos assentos reclináveis”, contou. “Eu disse a ela que não e pensei que era o fim, mas não. Me chamou de idiota e foi embora.”

Apoio na rede social

Ao compartilhar sua história, a maioria dos usuários da rede o defenderam.

“Eu esperava que fosse em um ônibus ou metrô, caso em que você seria um grande idiota. No entanto, você comprou aquele assento específico para um voo muito longo. Se ela queria um assento reclinável, deveria tê-lo reservado”, disse um internauta.

“É ridículo que os assentos não reclinem, mas isso é um problema da companhia aérea, não um problema seu”, defendeu outro usuário. “Quando viajo com meus filhos, pago a mais para ter certeza de que estou sentado onde gostaria. Ponto final”, disse mais um.

