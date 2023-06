Médicos removeram um pedaço de bastão de um homem após “vozes da sua cabeça” pedirem para ele engolir o objeto.

Segundo o site Daily Mail, o homem de 52 anos, que não foi identificado, é da Guatemala e chegou ao Hospital Roosevelt após um dia do incidente. Ele reclamava de fortes dores no estômago.

Um relatório sobre o caso informou que o homem sofre de esquizofrenia, que pode causar problemas no comportamento, incluindo alucinações.

O topo do bastão estava saindo do seu esôfago pela garganta e lascas estavam cavando as laterais do tubo. A ponta do objeto também estava causando machucados na parte inferior do abdome.

Os médicos tentaram puxar o bastão pela garganta, contudo a tentativa falhou. Eles optaram então por realizar um orifício no estômago do paciente através de uma cirurgia.

Os exames mostraram danos a outros órgãos, porém não foi detectada nenhuma perfuração. “Ele ainda conseguia respirar porque o bastão havia descido abaixo da abertura do esôfago que se conecta à traqueia e aos pulmões”, diz o site.

Após análise, foi confirmado que o bastão possuía cerca de 30 centímetros de comprimento e 2 de largura.

ATENÇÃO! IMAGENS FORTES

Confira a seguir imagens da cirurgia para a remoção do objeto:

Homem com esquizofrenia engole bastão de 30 centímetros após pedido de ‘vozes’ Imagem: Daily Mail/Jam Press

Homem com esquizofrenia engole bastão de 30 centímetros após pedido de ‘vozes’ Imagem: reprodução Daily Mail/Jam Press

