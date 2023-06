Ela fingiu ter câncer durante 3 anos apenas para conseguir seguidores; “Sei que mereço morrer mil vezes”

Após cerca de 3 anos, e comover milhares de internautas, somando atualmente mais de 11 mil seguidores em sua conta do Instagram, a influencer taiwanesa MianBaobao fez um surpreendente revelação: ela enganou a todos, inclusive a família, afirmando que tinha um câncer.

Segundo detalha o portal Meganoticias, há 3 anos, a mulher relatou ter sido diagnosticada com um câncer no pâncreas em estágio avançado, e desde então começou a compartilhar vídeos de sua rotina de treinamentos na academia e de seu suposto tratamento no hospital.

A queda do ‘castelo de areia’ da mulher

Foi em maio deste ano, que seu ex-esposo começou a desconfiar de MianBaobao, visto que a mulher sempre pedia para entrar sozinha no hospital, situação que se repetia quando precisava conversar com um dos profissionais.

Em entrevista, o homem afirmou que em 2021 a ex-esposa teve uma alça no plano de saúde, porém explicou que “nunca vi nenhum médico assistente, teste de diagnóstico ou receita hospitalar dela nos últimos dois anos”.

Após as suspeitas, as autoridades locais começaram a investigar a mulher e confirmaram que tanto as fotos de exames como a de queda de cabelo tinham sido tiradas da internet.

Por sua vez, sem saída, MianBaobao fez a única coisa possível: confessar. “Eu menti sobre ter câncer e enganei todo mundo por três anos. Sei que mereço morrer mil vezes e devo assumir as consequências de minhas próprias escolhas”, escreveu através de umas redes sociais. Ela aproveitou o texto para pedir desculpas: “Para todos os familiares, amigos, fãs e internautas que cuidaram de mim, me apoiaram e torceram por mim, quero me desculpar”.

